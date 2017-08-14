وزير النقل يؤكد على أن التطوير التكنولوجي لم يصل لمكان حادث قطاري الإسكندرية حتى الآن

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جاء في تصريحات السيد وزير النقل، الدكتور هشام عرفات، أنه قد تم عرض خطة متطورة إلى السيد رئيس الوزراء الدكتور شريف إسماعيل، فيما يخص رغبة الوزارة في تطوير قطاع السكك الحديدية حيث جاء أن هذه الخطة تمتد حتى 2022 وتسعى الحكومة إلى توفير المبالغ المطلوبة من أجل تطوير هيئة السكة الحديد.

وقال “هشام عرفات”، في تصريحاته الإعلامية والتي قد تم عرضها عبر مداخلة هاتفية قد أجراها معه برنامج “صباح أون”، والذي يتم إذاعته عبر القناة الفضائية “أون لايف”، في صباح اليوم الاثنين، إنه قد تم وضع بشكل فعلي خطة زمنية لعملية التطوير وقد تم البدء فيها بداية من شهر يناير 2015 وتم تقسيم الهيئة علي مجموعات وخطط لكي يتم تطويرها كما أنه سوف يتم تحديث تكنولوجيا إشارات السكة الحديد ضمن عملية التطوير.

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أكدت عرفات علي أن تكلفة تطوير المرفق طبقًا للخطة الموضوعة قد تتخطى 45 مليار جنيه مصري، من أجل أن يتم عمل تطوير شامل خاص بجميع المزلقانات والإشارات الموجودين بجميع المحافظات بالإضافة إلى تغيير القضبان المتهالكة في هذه الفترة والجرارات.

وكشف السيد وزير النقل والتجارة في مصر عن أن منطقة خورشيد التابعة إلى محافظة الإسكندرية والتى قد شهدت يوم الجمعة الماضي حادث قطاري الإسكندرية الذي راح ضحيته الكثيرين كان بشكل فعلي تعمل فيها الشركة الأجنبية والتي تم التعاقد معها من أجل أن تكون مسؤولة عن تطوير القطارات والإشارات، كما أكد على أن هذه المنطقة قد جاءت ضمن خطة التطوير التي أعدتها الهيئة ولسوء الحظ وقت وقوع هذا الحادث المأساوي أنه لم يكن التطوير قد وصل إلي هذه المنطقة طبقًا للخطة الموضوعة.

وأضاف وزير النقل في مداخلته الهاتفية أنه من المقرر فى الفترة القادمة أن يتم التركيز على إعداد وإصلاح العنصر البشري حيث يتم ذلك بشكل شامل علي منظومة السكة الحديد من أجل أن يتم ضمان سلامة وجودة الخدمة التي سوف تقدمها الهيئة للسادة المواطنين.

جاء في تصريحات الوزير الإعلامية أنه قد قال: “العنصر البشري سيظل كما هو إلى أن يتم إحلاله بالتكنولوجيا لتلافي الأخطاء”.