استقالة رئيس هيئة السكك الحديد بسبب حادث الإسكندرية

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قام مكتب رئيس الوزراء في جمهورية مصر العربية بالإعلان خلال بيان رسمي له أن رئيس هيئة السكك الحديد قام بتقديم استقالته، وجاء ذلك في إطار حاجز قطارين الإسكندرية الذي أدى إلى مقتل ما يزيد عن 41 شخصا وإصابة أخريين وذلك بسبب تصادم قطار القاهرة إسكندرية بقطار إسكندرية وبورسعيد في محطة قطار خورشيد التي تقع في داخل محافظة الإسكندرية.

والجدير بالذكر أن مكتب رئيس الوزراء المصري قد أكد في نفس البيان أن هشام عرفات وزير النقل في جمهورية مصر العربية قد قبل استقالة رئيس هيئة السكة الحديد مدحت شوشة، التي قدمت بسبب حادثة القطارين.

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ويذكر أن وزير النقل قام بالتأكيد في نفس البيان على أن التحقيقات بخصوص هذا الحادث ما زالت مستمرة وذلك حتى يتم كشف ملابسات الحادث وأسباب الاصطدام ومعرفة المخطئين والمسؤولين عن الأمر.

والجدير بالذكر أن رئيس جمهورية مصر العربية الرئيس عبد الفتاح السيسي قد طلب خلال بان رسمي للرئاسة أن يتم فتح التحقيقات في الحادث وأن يتم التعرف على أسباب وقعة والملابسات ومصادر التقصير وأن تتم محاسبة المسؤولين عن الأمر.

والجدير بالذكر أن هذا الحادث قام بإثارة الجدل مرة أخرى بخصوص مشكلات القطارات في مصر والعواقب التي تواجه السكك الحديدية بصفة عامة حيث أن حوادث القطارات في مصر متكررة بنسبة كبيرة وذلك بسبب قلة صيانة القطارات وقلة صيانة السكة الحديد وأيضا بسبب ضعف المراقبة.

والجدير بالذكر أن حوادث القطار المتكررة بنسبة كبيرة في مصر لها عدة أسباب منها اصطدام القطارات بسيارات وحافلات في أثناء عبورها السكك الحديدية والجدير بالذكر أنه حسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الحكومي في مصر فأن خلال عام 2015 وقعت في مصر حوالي 1234 حادثة قطار في مختلف أنحاء الجمهورية.

والجدير بالذكر أن المصريين يقومون بتوجيه الكثير من الانتقادات لهيئة النقل في مصر بسبب حوادث القطارات .

ويذكر ان اسوأ حادث قطار في تاريخ مصر كان في شهر فبراير من عام 2002 وذلك الحادث تم عندما اندلع حريق في قطار متوجه من القاهرة إلى الصعيد مما أسفر عنه مقتل 370 شخصا.