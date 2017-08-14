البريد: تزاحم المواطنين لشراء “كراسة شروط” حجز وحدات الإسكان الاجتماعى

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تستمر اليوم الاثنين، مكاتب هيئة البريد من خلال عدد ٢٢ محافظة على مستوى الجمهورية، استئناف حركة بيع كراسات الشروط الخاصة بحجز وحدات إسكان الإعلان التاسع لمشروع الاسكان الاجتماعى التى قد سبق وأعلنت عنها وزارة الإسكان .

صرحت المدير التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقاري، “مى عبدالحميد”، أن هناك تهافت كبيراً من السادة المواطنين على سحب كراسات شروط للقيام من خلالها حجز وحدات الإسكان الاجتماعي “الإعلان التاسع”، الذي بدأ اعتبارا أول أمس بواسطة مكاتب هيئة البريد المميكنة على مستوى محافظات الجمهورية التي طرح بها الوحدات السكنية.

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أفادت المدير التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، عن ماقد قدمته مكاتب البريد عن سير حركة سحب كراسات الشروط: “وفقا للتقرير الذي ورد من هيئة البريد، تم حتي بنهاية يوم الأحد سحب نحو 4600 كراسة شروط”.

أشارت “مى عبدالحميد”، إلي مكاتب هيئة البريد لم تكن قد عملت عمل بطاقتها الكاملة أمس، أما اليوم الاثنين فقد شهد أغلب مكاتب هيئة البريد تزاحم وإقبال كبير من جانب المواطنين الراغبين فى حجز الوحدات السكنية والحصول علي كراسات الشروط.

أعلن أحد المصادر المسئولة بالهيئة القومية للبريد، لإحدى الصحف اليومية، أن عدد كراسات شروط حجز وحدات الإسكان الاجتماعى التى قد بيعت بالفعل مع نهاية يوم الأحد، وصلت إلى ما يقارب 8 آلاف كراسة، وهذا وسط زحام كبير من جانب السادة المواطنين حيث يتم توفير الخدمة من خلال 244 فرع بالمحافظات المختلفة، والأماكن المطروح بها الوحدات السكنية من قبل وزارة الإسكان فقط.

حيث تمتلك هيئة البريد حوالى عدد 4000 مكتب على مستوى محافظات الجمهورية وتتوفر بها كافة الخدمات البريدية ومجتمعية والمالية وحكومية، كما وصل عدد العملاء الذين يتعاملون من خلال صندوق توفير البريد حوالى عدد 24 مليون عميل، برأسمال مودعين وصل حوالى 196 مليار جنيه.

أكدت ورئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقاري، إلى أن وزارة الإسكان قد قامت بطرح وحدات سكنية فى المحافظات المختلفة والمدن الجديدة من خلال مشروع الإسكان الاجتماعي “الإعلان التاسع”،وهى مكونة من “3 غرف نوم وصالة، تصل مساحة الوحدة السكنية تصل إلى 90 م2″، والوحدات السكنية تعتبر فى مراحل الانتهاء من التنفيذ، بـعدد 22 محافظة، وتتبع الوحدات نظام التمليك.