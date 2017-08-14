الكويت تكافح البقع النفطية المنتشرة في سواحلها

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قام أحدى فرق الطوارئ في دولة الكويت بالعمل منذ يوم الخميس الماضي على مكافحة بعض البقع النفطية التي تم تسريبها في المياه الإقليمية لدولة الكويت الخليجية التي يعتمد أغلب اقتصادها على النفط المنتشر في أراضيها، والجدير بالذكر أن تلك البقع المسربة كانت بالقرب من حقل نفطي مشترك بين كلا من الكويت والمملكة العربية السعودية، وجاء ذلك وفقا لما تم التصريح به من قبل مؤسسة النفط الحكومية في دولة الكويت.

ورد أن الشيخ طلال الخالد الصباح المتحدث باسم المؤسسة النفطية في الكويت قد صرح قائلا إن فرق الطوارئ المتخصصة بالقطاع النفطي تقوم الآن ببذل الكثير من الجهود وذلك من أجل معالجة البقع النفطية التي تم تسريبها في جنوب الإقليمية التي تقع في الجنوب الكويتي، وتقوم هذه الطوارئ بالتعاون مع الجهات المتخصصة في الحكومة المعنية بهذا الأمر.

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والجدير بالذكر أن الشيخ طلال الخالد الصباح قد قال في تصريح له تم نشره على الموقع الرسمي لمؤسسة النفط الكويتية أنه في الوقت الحالي تقوم الفرق المختصة بتركيز العمل على سحب وشفط البقع النفطية المنتشرة والمتجمعة، حيث أنها على مسافة قريبة من الشاطئ، وأضاف أنه يتم التنسيق مع الجهات المعنية لكي يتم رتيب الأمر.

وحتى الآن لم يتم التعرف على مصدر هذه البقع ، حيث أن البقع النفطية ظهرت لأول مرة خلال يوم الخميس الماضي ، وكان ذلك بالقرب من حقل الخفجي النفطي المشترك بين كلا من الكويت والمملكة العربية السعودية، وبالرغم من عدم معرفة مصدر هذه البقع بصورة دقيقة إلا أن وزارة البترول في الكويت صرحت في بيان لها أنها ترجح أن يكون مصدر البقع خارج المياه الإقليمية لدولة الكويت.

كما أن عدد من وسائل المحلية في دولة الكويت قد صرحت من خلال استضافتها الخبراء أن مصدر البقع النفطية التي ملئت شواطئ الكويت من المرجح أن يكون أنبوب نفط تابع لحقل الخفجي، وتمت الإشارة إلى أنه من الممكن أن يكون تم تسريب حوالي 35 ألف برميل نفطي إلى المياه الإقليمية الكويتية في منطقة الزور، ويذكر أن الدول الخليجية الآن تقوم ببناء مجمع نفطي تقدر قيمته حوالي 30 مليار دولار أمريكي وسوف يقوم بضم مصفاة ضخمة.