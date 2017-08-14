بالفيديو.. تعرف على تفاصيل استقبال الرئيس السيسي في تنزانيا

Advertisements

غادر صباح اليوم الاثنين الموافق الرابع عشر من شهر أغسطس لعام 2017 الرئيس عبد الفتاح السيسي، متوجها إلى تنزانيا ، وهذا خلال جولة أفريقية لمدة أربعة أيام ابتداء من اليوم حيث من الخطة زيارة تشمل كلا من دولة رواندا ودولة تشاد بجانب دولة الجابون وكانت أول زيارته إلى دولة تنزانيا .

حيث قام جون ماجو فولي الرئيس التنزاني باستقبال الرئيس السيسي فور وصوله إلى مطار جوليوس نيريري، حيث تم إجراء مراسم استقبال رسمية وأطلقت قذائف المدفعية بجانب عزف السلام الوطني.

Advertisements

وقام عشرات من المواطنين التنزانيين بتنظيم مراسم استقبال شعبي للرئيس السيسي فور وصوله إلى العاصمة التنزانية “دار السلام” ، بالإضافة إلى أن بعض من المواطنين قاموا بحمل الأعلام المصرية، كما قدموا عروضا فلكلورية خاصة بهم ورددوا الأغاني الشعبية وهذا احتفاء بوصول الرئيس السيسي وزيارته إلى تنزانيا.

وتأتي هذه الجولة في إطار انفتاح تقوم به جمهورية مصر العربية على القارة الأفريقية، أيضا تحت إطار القيام العمل على مواصلة تعزيز العلاقات بدول قارة أفريقيا في مختلف المجالات المتنوعة، والعمل على تكثيف التواصل ومتابعة التنسيقات المقامة و المنشودة بين مصر وأشقائها من قارة أفريقيا، فضلا على تقوية الدعم المتصل للقيام بالتعاون المشترك مع هذه الدول الأفريقية على كافة الأصعدة وعلى الصعيد التجاري والاقتصادي على وجه الخصوص، وذلك بناء على ضوء الأولوية المتقدمة التي تتواجد في السياسة الخارجية المصرية لتبني حل القضايا الأفريقية المتواجدة والمقترحة.

ومن المنتظر أن يقوم الرئيس السيسي بعقد جلسات مباحثات ثنائية مع رؤساء الدول الإفريقية التي سيقوم الرئيس بزيارتها أثناء جولته، وهذا لبحث سبل التعاون المشترك ، وأيضا مناقشة التحديات التي تقوم القارة الإفريقية بمواجهتها، فضلا عن مناقشات القضايا الإقليمية المشتركة، وسبل الحفاظ على الأمن والسلام في القارة، في ضوء وجود جمهورية مصر العربية في عضوية مجلس الأمن الدولي ومجلس السلم والأمن الأفريقي.

بجانب أنه يتم التناقش حول سبل الحلول السياسية في ليبيا ومكافحة الإرهاب والتشجيع على الإصلاحات التنموية بمجلس الأمن الخاص بالقارة الأفريقية، وبحث سبل التعاون المشترك للتنمية الاقتصادية بين مصر والدول الأفريقية.