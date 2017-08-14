“التموين” تعلن عن بدء موسم الأوكازيون الصيفى بداية من يوم غد

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قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإعلان عن موعد بدء “الأوكازيون” الصيفى المقرر طبقًا لخطة الوزارة بعدد كبير من المحافظات المصرية حيث تقرر أن يبدأ من يوم غد الثلاثاء وسوف يشهد الأوكازيون خصومات كبيرة وتخفيضات على جميع أنواع الملابس والسلع الغذائية كما ورد أنه سوف تستمر فعاليات هذا الأوكازيون لمدة شهر.

جاء أن وزارة التموين والتجارة قد قامت بالتنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية، من أجل الإعلان عن هذا الأوكازيون ومن المتوقع طبقًا لتصريحات الوزارة أن يشارك فيه هذا العام من 2000 إلى 3000 شركة وتاجر وذلك من خلال القطاعين سواء كان القطاع العام منها أو القطاع الخاص، وعن أسعار المنتجات داخل هذا الأوكازيون ورد أنها سوف تتراوح ما بين 5% إلى 50%، وذلك من أجل أن تحقق الوزارة هدفها من وراء هذه العروض ولتشجيع المواطنين بجميع المناطق للإقبال عليها والخروج للتسوق بالإضافة إلى تنشيط حركة الأسواق.

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خرجت بعض التصريحات من قبل السيد رئيس جهاز حماية المستهلك، اللواء عاطف يعقوب، مؤكدة على أن الأوكازيون هذا العام سوف يكون متاح للمشاركة أمام الجميع بحيث لا يتم استثناء أحد من جموع تجار السلع بوجه عام.

جدير بالذكر أن “عاطف يعقوب” قد أكد على أن كل تاجر خلال هذا الاوكازيون سوف يكون حر فى اختيار نسبة التخفيض المقررة على الأسعار التى يقوم بعرضها ولكن اشترط أن يكون الخصم الذى سوف يقدمه للمواطنين أثناء فترة التخفيض حقيقى، وأن السلع المعروضة خلال هذه الفترة تكون جيدة ومطابقة للمواصفات القياسية المقررة للسلعة، بالإضافة إلى أنه يشترط أن لا تكون مجهولة المصدر، وأن تعلن الشركات والتجار بصفتهم جهات مشاركة بالأوكازيون هذا العام عن ثمن السلعة التى يرغب فى عرضها للبيع حيث يكون الاعلان شامل سعر السلعة قبل وبعد التخفيض حتى يستطيع العميل التأكد من حقيقة العروض والتخفيضات المقدمة.

كما تم التأكيد على وجود خط ساخن للعملاء خلال الاوكازيون تابع إلى جهاز حماية المستهلك ويمكن الاتصال به من اى خط أرضي وهو رقم 19588، كما يمكن تقديم الشكوى من داخل مقر الجهاز على العنوان 96 شارع أحمد عرابى بمنطقة المهندسين فى محافظة الجيزة، لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أى شخص يعلن عن عروض وهمية فى الأوكازيون، كما يمكن استبدال السلعة خلال 14 يومًا .