“حماية المنافسة” يدين 6 شركات توزيع الكهرباء باحتكار بيع العدادات بضعف الثمن

Advertisements

تم إرسال بعض المواطنين ببلاغ إلى جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ضد شركة توزيع الكهرباء بشمال الدلتا تتضمن شكوى المواطنين ممارسة الشركة نشاطات احتكارية في بيع عداد الكهرباء بثمن يفوق ضعف ثمن عداد الكهرباء الأصلي، بما يحمل المواطن البسيط تكلفة وعبء كبير لم يكن عليه يتحمله إذا ما توفر في الأسواق منافسة شريفة وحرة في مجال بيع عداد الكهرباء.

تشير هذه الشكوى التي تقدم بها المواطنين إلى زيادة مفهوم المنافسة الاقتصادية بفضل الجهد الكبير الذي تبذله جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ليتم متابعة المخالفات وفحصها لتضمن ممارسة المنافسة الاقتصادية في كافة القطاعات الاقتصادية التي تمس مصلحة المواطن المصري واتخاذ كافة الإجراءات الرادعة لأي منافسة احتكارية في الأسواق المصرية.

Advertisements

اصدر جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بيان في إطار العمل على زيادة وعي المواطنين المصريين بدور جهاز حماية المنافسة في العمل على منع أي ممارسة احتكارية في الأسواق المصرية، ويؤكد على نجاح خطة الجهاز في نشر ثقافة المنافسة الاقتصادية.

وأوضح البيان الصادر عن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أن هناك من يعتقد أن كل شركات توزيع الكهرباء في كافة أنحاء جمهورية مصر العربية تابعة للشركة القابضة لتوزيع الكهرباء لتخرج بذلك عن تطبيق قانون المنافسة الاقتصادية، ولكن الصحيح أن الجهاز يمتد عمله في كافة القطاعات الاقتصادية في مصر بلا أي استثناءات سواء كانت شركات قطاع خاص أو شركات قطاع عام أو أجنبية تعمل في السوق المصرية، حيث أوضح جهاز حماية المنافسة أن ما يخرج عن سيطرتها هي المرافق العامة التي تدار بواسطة الحكومة المصرية مثل هيئة سكك حديد مصر مثلا.

وأوضح جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أن هناك مشكلة تم اثارتها مسبقا حول قطاع الاتصالات، وتم إصدار حكم من محكمة القاهرة الاقتصادية وبالضبط في جنحة سنة 2013 برقم 721، والتي تم تأييدها باستئناف تم الحكم فيه لسنة 2014 برقم 111، الذي تضمن تأكيد دور جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بتطبيق القانون الخاص بحماية المنافسة في قطاع خدمات الاتصالات والتصدي لأي ممارسة احتكارية فيه.

وفي ضوء ما ورد من بلاغ ضد شركة كهرباء شمال الدلتا تم سؤال شركات توزيع الكهرباء الذي يبلغ عددهم تسع شركات وتم تشكيل فريق من الجهاز للتواصل مع المسؤولين في جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وأقر الجهاز بمخالفة 6 من شركات الخاصة بتوزيع الكهرباء.