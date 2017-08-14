“البنك المركزي” يناقش قانون البنوك الجديد لعرضه على البرلمان المصري

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أعلن وكيل محافظ البنك المركزي في مصر طارق فايد عن عرض قانون البنوك الجديد على البرلمان المصري بعد موافقة مجلس الوزراء على القانون، وأضاف أنه في الوقت الحالي يتم عقد جلسات مع اتحاد البنوك المصرية والجهات المسؤولة عن القطاع حول قانون البنوك الجديد على أن يتم بعد انتهاء كافة المناقشات بشأن القانون رفع إلى مجلس الوزراء المصري ليتم التصديق عليه في خطوة تمهيدية لعرضه على مجلس النواب.

وأعلن طارق فايد أن البنك المركزي المصري يتمتع بمرونة فائقة أثناء مناقشة الجهاز المصرفي لبنود القانون الجديد للبنوك للعمل على تسريع الانتهاء من المناقشة وصياغة القانون الجديد ليتم إرساله بعدها إلى اتحاد البنوك ليتم عقد جلستين لمناقشة القانون الجديد خلال الفترة القليلة القادمة.

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وأشار طارق فايد أن عرض قانون البنوك الجديد بعد موافقة مجلس الوزراء على القانون ليتم رفعه إلى مجلس النواب المصري لمناقشته في الدورة المقبلة للمجلس ليكون في الأجندة البرلمانية في الفترة البرلمانية الجديدة.

وصرح البنك المركزي بأنه تم الانتهاء من إعداد مشروع قانون البنوك الجديد الذي أعده الجهاز المصرفي المصري في شهر يوليو السابق 2017، ويحتوي القانون على تعديلات شاملة وجوهرية كبيرة في تحديد كافة اختصاصات ومسؤوليات البنك المركزي المصري بالإضافة إلى تحديد اختصاصات محافظ البنك وكافة الإجراءات والآليات اللازمة من أجل تعيين نواب محافظ البنك المركزي وتعيين رؤساء البنوك المصرية وكذلك يحتوي على كافة الإجراءات اللازمة من أجل منح التراخيص للبنوك الجديدة.

كما يسعى البنك المركزي من خلال القانون الجديد للبنوك توسيع مسؤولياته الرقابة لتشمل كل الجهاز المصرفي وشركات الصرافة والتحويلات النقدية، وكافة جهات منح الائتمان، وشركات العاملة في مجال ضمان مخاطر الائتمان، والشركات العاملة في خدمات التعهد.

تضمن قانون البنوك الجديد أيضا على إلزام كافة الجهات المصرفية والبنوك بالعمل على توفيق أوضاعها في فترة لا تزيد عن عام من تاريخ العمل بالقانون مع إمكانية مد فترة المهلة بالرجوع إلى البنك المركزي لمدة قد تصل إلى ثلاث سنوات.

وتضمن قانون البنك الجديد أيضا على مضاعفة رسوم العمليات الرقابة في القطاع المصرفي ورسوم التراخيص بنسبة 1000 في المئة أي ما يعدل عشرة مرات من المرسوم الحالية.