رصد ومتابعة نسبة الفائدة التي تخصصها البنوك المصرية لشهادات الادخار الدولارية

Advertisements

أعلن بنك باركليز عن عائد الشهادات الادخارية بالدولار الأمريكي في معدلها السنوي حيث سجل 4,5% على أن تصرف العوائد المالية عن الشهادات الدولارية الادخارية كل ستة أشهر.

أعلن بنك باركليز أن النسبة المئوية للفائدة على شهادة الادخار بالدولار الأمريكي تعد من أعلى نسب الفوائد الاقتصادية في مجالات التعاملات المالية داخل الجهاز المصرفي.

Advertisements

وفي مجال المنافسة الاقتصادية بين البنوك قدمت عشرة بنوك مصرية أعلى نسبة فائدة على شهادات الادخار لمدة ثلاث أعوام بفوائد تصل إلى 4,25%، على أن تصرف العوائد المالية عن الشهادات الادخارية كل ثلاث أشهر، وجاء البنك الأهلي المصري على قائمة البنوك العشرة التي قدمت أعلى فائدة على الشهادات الادخارية من خلال شهادة البنك الذهبية الجديدة، وقدم كذلك كل من بنك القاهرة، والمصرف المتحد، بالإضافة إلى بنك مصر، ومصرف SAIB وذلك من خلال طرح شهادة الادخارية “فرصة”.

كما قدم البنك العقاري المصري شهادة الادخارية المسماة “كنز”، وكذلك البنك المصري لتنمية الصادرات، وطرح البنك الأهلي شهادة ادخارية، وبنك بلوم وبنك التنمية الصناعية.

وتميز بنك باركليز بطرح فائدة كبيرة على شهادته الادخارية بأعلى نسبة عائد دورية بنسبة 4,5%، على أن يتم صرفها بصفة دورية نصف سنوية.

وعرضت خمس من البنوك طرح شهادات ادخارية تصرف عوائدها شهريا بأعلى نسبة فائدة على الشهادات الادخارية ذات الثلاث سنوات لتصل قيمة الفائدة إلى 4%، والبنوك الخمس هي كالتالي: بنك SAIB، بنك بلوم، والبنك الأهلي، بالإضافة إلى البنك المصري لتنمية الصادرات.

وكما قدمت عشر من البنوك المصرفية فائدة عالية على الشهادات الادخارية لمدة الثلاث سنوات على أن يصرف العائد عن الشهادات كل ثلاث أشهر على أن تصل الفائدة إلى 4,25%، والبنك هي كالتالي: البنك الأهلي عن شهادة البنك الذهبية الجديدة، وبنك SAIB عن شهادة المسماة فرصة، والبنك العقاري المصري عن شهادة الادخارية المسماة بكنز، وبنك مصر، والمصرف المتحد، وبنك القاهرة، وبنك بلوم، والبنك الأهلي، وبنك التنمية الصناعية، والبنك المصري لتنمية الصادرات.

تقدم أربع بنوك فقط أكبر وأعلى نسبة فائدة شهرية عن شهادات الادخار ذات الخمس سنوات بها تصل إلى 4,75% والبنوك هي البنك المصري لتنمية الصادرات، وبنك SAIB، وبنك القاهرة، والبنك العقاري المصري العربي.

وتقدم ثلاث بنوك أخرى نسبة فائدة عالية تصرف بصفة ربع سنوية على شهادات الادخار تصل الى 5,25% ومنها البنك العقاري المصري العربي، وبنك القاهرة، أما بنك SAIB يقدم فائدة تقدر 5,2% على نفس النوع من الشهادات الادخارية، ثم يليه نسبة 5,125% التي خصصها بنك الاستثمار العربي على نفس النوع من الشهادات الادخارية.