تعرف على أهم 5 آداب لابد أن يتحلى بها الماكثين فى الحرمين الشريفين

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تبقى اقل من شهر ويبدأ حجاج بيت الله الحرام لتأدية مناسك الحج للسنة الهجرية 1438، وتسهيلا منا على الحجاج سوف ننشر على مدار الشهر ما يتعلق بالحج والحجاج ابتداء من تعريف ما لابد ان يفعله قبل الحج وما يجب أن يؤديه أثناء المناسك والأخطاء التي قد تبطل حجة أو تستلزم منه الكفارة، سوف نستعرض سويا آداب اللازم فعلها عند المكوث في الحرمين الشريفين:

1- عدم نطق الحاج إلا بخير، لأنه لابد من البعد والتنزه عن النميمة والغيبة، هذا بالإضافة إلى أن النميمة والغيبة محرمتين بوجه عام وليس في الحرمين الشريفين فقط، لكنهما فى الحرمين يكونوا أشد حرمة.

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2- لا يجب النوم فيهما، هذا استنادا إلى أن النائم قد يتسبب فى خروج الريح في الحرم فيكون الحاج جالس بالحرم على غير طهارة، ومن الممكن أن يقع الاحتلام فيكون وقع الحدث الأكبر، وقد يتسبب الاستغراق فى النوم فتنكشف عورته نظرا لطبيعة ملابس الحج، وإن الملائكة تتأذى بطبيعتها مما يتأذى منه البشر.

أما بالنسبة للمرأة قد يصيبها خلال استغراقها فى النوم ما ينزل على النســـاء، فتكون فى هذه الحالة محدثة حدثًا أكبر داخل المسجد الحرام، سير الرجال بين النساء وهى نائمات أمر تعذر التحرز منه في الحرم، وقد يسبب نوم المرأة يمكن أن يكشف جزء من عورتها.

3- عدم اللجوء إلى إيثار النفس فقد يحرص الماكث بيت الله الحرام على أن يتنعم بكل شيء، والمكوث فى وضع مستريح وينظر للكعبة، وقد يفعل هذا مع مد القدمين، فإذا أتى حاج آخر وطلب أن يفصح له قليلاً حتى يستطيع الصلاة بدأ الرفض وظهرت ملامح الضجر والغضب على الحاج.

4- لابد من تحلى الحاج بالتعفف فإن بعض الماكثين في الحرم إذا شاهد من يفرق التمر أو العصائر أو الشاي أو الطعام قام وأسرع، ومد يده ومشى بهروله وراء الموزع .

5- الإكثار من قيام الصلاة، والدعاء، والذكر، وقراءة القرآن، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، والحرص على الطهارة بصورة مستمرة، والنظر إلى الكعبة، ومساعدة الضعيف، وعدم المكوث بين أماكن الطواف أو السعي، وعدم استعمال المحمول أو ينشغل الحاج بالتصوير عن الغرض الذي سافر من أجله وهو روح العبادة وجوهرها.