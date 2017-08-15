الأزهر يعتبر الدعوات الخاصة بمساواة الرجل والمرأة في الميراث تبديد وليس تجديد

Advertisements

قال وكيل الأزهر الشريف الدكتور عباس شومان، إن الدعوات الخاصة بمساواة الرجل والمرأة في الميراث، فهي تقوم بظلم المرأة ولا تعمل على إنصافها، كما أنها عكس الأحكام الشرعية في الإسلام.

وأضاف الدكتور عباس شومان على الصفحة الخاصة به على موقع التواصل الاجتماعي “الفيس بوك”، أن مسألة الميراث تعتبر أمر حتمي حيث أنها جاءت مقسمة قطعية لا تحتمل الاجتهاد ولا يمكن أن تتغير بتغيير الزمان أو مع مرور الوقت، كما أنها من الموضوعات القليلة التي جاءت في القرآن الكريم مفصلة وليست مجاملة حيث وردت كل الأمور الخاصة بالميراث في سورة النساء، كما أن تم الاتفاق على هذا القول من قبل فقهاء الإسلام في العصور الماضية أو العصر الحالي.

Advertisements

وأوضح وكيل الأزهر، إن الدعوات التي يتم نشرها لتسوية بين الرجل والمرأة في الميراث بنية إنصاف حق المرأة هو عين الظلم لها، حيث أن المرأة كما يظن البعض أنها أقلر من الرجل في جميع الأحوال، حيث أنه يمكن أن يكون نصيب المرأة من الميراث أكبر من نصيب الرجل في بعض الأحوال، وهذا كمن ماتت وتركت زوجا وأما وأخ من الأم فهي هذا الحالة يتم توزيع الميراث كالأتي تأخذ الأم الثلث بينما يرث الأخ لأم السدس وفي هذه الحالة تأخذ المرأة أكثر من الرجل، وايَا هناك بعض الحالات التي يتساوى ميراث الرجل و المرأة، كمن ماتت وتركت زوجا وأما فإنه يتم تقسيم الميراث بالتساوي بين الزوج والأم.

وتابع قائلا أن فرض الثلثين وهو يعتبر أكبر نصيب في التوريث لا يكون إلا من حق النسائ ولا يرث به رجل فهو للبنات أو الأخوات فقط، كمن ماتت وتركت بنتين وأخا وتركت بنتين وزوج فإن الأخ أو الزوج يأخذ الثلث والثلثان للبنات، أي أن البنت في هذه الحالة قد تساوت مع الأخ، وهناك حالات أخرى أما أن يزيد نصيب الرجل أو يزيد نصيب المرأة فكل هذه القواعد يتم اتباع الشرع بها.

كما تناول وكيل الأزهر الشريف فكرة الدعوة بزواج المسلمة لغير المسلم، فهذا ليس لمصلحة المرأة حيث أن الرجل الغير مسلم لم يؤمن بدينك فيغضب عند تأديتك فرائض الشريعة الإسلامية حيث أنه غير مؤمن بها، وهذا ما يسبب عدم الاستقرار، بينما المسلم فهو مؤمن بدين الغير مسلمة فيمكن المرأة من أداء فرائض دينها، ولهذا السبب منع المسلم من الزواج من غير الكتابية كالمرأة المجوسية حيث أنه غير مؤمن بالمجوسية ولا يؤمر بتمكينها من أن تقوم بالتعبد بالمجوسية أو الشرك بالله ولهذا سيتواجد عدم استقرار فلهذا منع الرجل من الزواج بغير كتابية لنفس السبب.