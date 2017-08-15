بحضور وزيرة الاستثمار وهشام طلعت مصطفى .. “الوليد بن طلال” يدعو للاستثمار فى مصر

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قال الأمير السعودي “الوليد بن طلال”، رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة، أنه يدعو إلى السياحة والاستثمار في مصر، ودعا الأمير لهذا بطريقة غير تقليدية ، ومن المعروف أن “الوليد بن طلال” يتصدر قائمة “فوربس” للأثرياء العرب.

وأضاف “الوليد بن طلال”، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعى “تويتر”، إن مصر ستظل “آمنة للسياحة والاستثمار”، مع جزء من آية قرآنية جاء فيها “ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين”.

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وأضاف “بن طلال” إلى جوار تغريدته مقطع فيديو مدته تقترب من 5 دقائق وهو يقوم بعدد من الأنشطة الترفيهية وفي الوقت نفسه استثمارية في مدينة شرم الشيخ.

وفي صور أخرى، ظهر “الوليد بن طلال” عاري الصدر وهو يتسلق مرتفعات ويتجول بدراجة ويلعب كرة الطائرة على الشاطئ.

وصاحب “بن طلال” فى هذه الجولة السياحية رجل الأعمال المعروف “هشام طلعت مصطفى”، رئيس مجلس إدارة مجموعة “طلعت مصطفى”، والذي كان قد تم العفو عنه بقرار جمهورى من الرئيس “عبدالفتاح السيسي” في يونيو الماضي، وذلك بعد أن قضى ما يقرب من 9 سنوات في السجن، لإدانته في قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم عام 2008.

كما ظهر في هذا الفيديو وزيرة الاستثمار “سحر نصر” خلال لقاء جمعها مع “الوليد بن طلال” على ظهر اليخت الخاص به، وبحضور “هشام طلعت مصطفى” وعدد من الشخصيات.

وفى وقت سابق أعلنت وزارة الأستثمار، في بيان بتاريخ 7 أغسطس الحالي، تضمن البيان أن الأمير السعودي سيضخ استثمارات جديدة في مصر بقيمة 800 مليون دولار وقد تقرر التوسع في منتجع فورسيزون بشرم الشيخ، ليكون أكبر منتجع سياحي في العالم”.

ويعتبر “بن طلال” أحد أهم رجال الأعمال فى العالم العربي والذي يملك استثمارات عديدة منذ عدة سنوات بمصر .

فى القطاع الفندقى تقوم شركة المملكة للفنادق Kingdom Hotels International ، إحدى الشركات التابعة والمملوكة بالكامل لشركة المملكة القابضة بإدارة وتملك نسبة مباشرة فى منتجع موفنبيك القصير فى شرم الشيخ Movenpick Resort El Quseir و موفنبيك الجونة المطل على البحر الأحمر Movenpick Resort & Spa El Gouna.

ولديها استثمارات غير مباشرة بحيث تقوم بإدارة فنادق عالية المستوى تحتوى على أربع فنادق فورسيزونز Four Seasons فى القاهرة والإسكندرية وشرم الشيخ، و فنادق فيرمونت رافلز Fairmont Raffles وفنادق وسفن فندقية ومنتجعات موفنپيك Movenpick يصل مجموع عددها إلى 23، إضافة إلى استثمارات فى القطاع المصرفى عن طريق سيتى جروب.