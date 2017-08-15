أخبار الطقس اليوم الثلاثاء 15/8/2017.. درجات الحرارة المتوقعة فى محافظات مصر

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أعلن خبراء هيئة الأرصاد الجوية في البيان الصادر بخصوص أخر أخبار الطقس اليوم أنه يتوقع أن تشهد البلاد انخفاضا ملحوظا فى درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء علي أغلب الأنحاء حيث يتوقع أن يسود خلال اليوم طقس مائل للحرارة على كلاً من السواحل الشمالية حتى محافظات الوجه البحرى ومحافظة القاهرة كما يتوقع أن ترتفع درجات الحرارة ويصبح الطقس حار رطب على كلاً من شمال الصعيد كما جاء أن الأرصاد يتوقعون أن يسود خلال اليوم طقس شديد الحرارة على كلاً من جنوب الصعيد في ساعات النهار ثم تنخفض حالة الطقس علي أغلب الأنحاء ويصبح الطقس لطيف ليلا.

كما ورد فى تصريحات هيئة الأرصاد الجوية أنه يتوقع أن تقل الرؤية الصباحية بسبب الشبورة المائية خلال الصباح الباكر على شمال البلاد وتمتد الشبورة حتى شمال الصعيد كما يتوقع أن تظهر حالة السحب المنخفضة و السحب المتوسطة على أغلب السواحل الشمالية وعن حركة الرياح يتوقع أن تكون أغلبها شمالية غربية معتدلة كما يتوقع أن تنشط حركة الرياح اليوم على جنوب البلاد والبحر الأحمر بالإضافة إلى جنوب سيناء وخليج السويس مما يؤثر علي حركة الملاحة البحرية ويؤدي إلى اضطرابها.

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وعن حالة البحر المتوسط ورد أنه يتوقع خبراء هيئة الأرصاد أن يسود طقس معتدلة خلال اليوم كما يتوقع أن ترتفع حركة الموج فيه ايضًا مابين متر ونصف إلى مترين وعن حالة الرياح يتوقع أن تكون سطحية شمالية غربية، أما بالنسبة إلى حالة البحر الأحمر يتوقع أن تكون معتدلة ثم تتغير وتصبح مضطربة كما يتوقع أن ترتفع حركة الموج فيه خلال اليوم ما بين مترين إلى مترين ونصف وعن حركة الرياح ورد أنه يتوقع أن تكون سطحية شمالية غربية.

جاء فى بيان هيئة الأرصاد الجوية عن درجات الحرارة الصغرى والعظمى المتوقعة اليوم الثلاثاء على محافظات مصر فهي كالتالي :

القاهرة 27 34

بورسعيد 27 31

دمياط 26 31

الإسكندرية 27 31

مطروح 25 31

سيوة 26 35

مرسى علم 29 38

الغردقة 30 38

وسط الدلتا 27 34

بلطيم 26 32

شرم الشيخ 31 39

الإسماعيلية 25 35

السويس 26 35

طابا 22 36

الطور 27 35

الأقصر 29 42

رفح 22 32

العريش 23 33

نخل 20 35

كاترين 21 33

قنا 29 40

المنيا 26 36

الفيوم 26 36

أسيوط 25 36

سوهاج 28 38

شلاتين 30 40

حلايب 31 39

نويبع 29 37

رأس سدر 28 36

أبوسمبل 30 42

أسوان 30 43

الوادى الجديد 28 41

السلوم 23 31.