وزارة الصحة تفتتح اليوم أكبر مصنع لإنتاج الأمصال واللقاحات في الشرق الأوسط

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أعلنت الدكتورة هبة والى رئيس الشركة المصرية للأمصال خلال تصريحات صحفية لها اليوم الثلاثاء الموافق الخامس عشر من أغسطس الجاري عن استعداد وزارة الصحة المصرية لافتتاح أول مصنع لإنتاج الأمصال واللقاحات بالشرق الأوسط وذلك بطاقة إنتاجية تصل إلى 13 مليون أمبول في الشهر الواحد، كما أكدت أن هذا المصنع يعد الأول من نوعه في المنطقة بأكملها، مشيرة في الوقت ذاته على انه كلف الدولة ما يقرب من 51 مليون جنيه مصري.

وقد جاء إنشاء هذا المصنع بهدف سد حاجة الدولة من الأمصال واللقاحات وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين، كما يستهدف أيضا إنتاج الأمصال المنقذة للحياة والتي يأتي في مقدمتها الأمصال المضادة للدغات الثعابين والعقارب والحيات ولسعات النحل ومصل الحصان الطبيعي وغيرها من الأمصار الأخرى الضرورية ليحقق البعد استراتيجي في توفير مثل هذه الأنواع من الأمصال للجهات السيادية مع توفيرها في السوق المحلي للمواطنين وكذلك للتصدير للشرق الأوسط وأفريقيا.

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كما أكدت والى بأن الهدف من إنشاء هذا المصنع لا يقتصر فقط على الإنتاج للسوق المحلية، بل من المنتظر أن يلعب المصنع دورا هاما وبارزا في جلب العملة الصعبة للبلاد بعد تصدير الأمصال المنتجة إلى العديد من الدول المختلفة، وتعتبر هذه الخطوة من الخطوات الهامة التي تقوم بها الوزارة بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وبما يحقق التنمية والازدهار للبلاد.

على الجانب الآخر، كان وزير الصحة الدكتور أحمد عماد قد استقبل سفير الأردن لدى مصر في إطار بحث سبل التعاون المشترك بين البلدين في مجال الصحة والدواء، وقد تناول هذا الاجتماع المنعقد بالأمس الاثنين 14 أغسطس مدى إمكانية الحاق أطباء من الجانب الأردني لبرنامج الزمالة المصرية للاستفادة من الخبرات الخاصة بهم وتبادلها بما يعود بالنفع على كلا من الجانبين.

من جانبه أكد وزير الصحة أنه سيتم الإسراع في تسجيل الأدوية الأردنية في الدولة المصرية بما يهدف إلى زيادة عدد الأدوية الموجودة في مصر لسد احتياجات المواطنين، كما سيتم الاستفادة من الخبرات المصرية في مجال التفتيش على المصانع المنتجة للدواء من خلال القيام بزيارات لهذه المصانع للتأكد من أن كافة الأمور على ما يرام.