الأزهر يرد علي مطالبات زواج المسلمة من غير المسلم

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قام السيد وكيل الأزهر، الدكتور عباس شومان، بالتعليق علي واقعة زواج المسلمات من غير المسلمين حيث ورد في تصريحاته أنه بالنسبة إلى الدعوات المطالبة بإباحة زواج المسلمة من الرجل غير المسلم بأنها مطالبات ليس في مصلحة المرأة المسلمة بوجه عام.

جاء في تصريحات الشيخ عباس شومان، في إطار رده علي الدعوات المدنية التي طالب بها عدد من الأفراد والهيئات الباحثة عن حقوق الإنسان في الفترة الماضية، أن زواج المرأة المسلمة من رجل غير المسلم، سوف يترتب عليه فيه فقد عدد كبير من المعاني التي من أجلها رفض الإسلام هذا الزواج جملة وتفصيلاً والتي من ضمنها فقد المودة والسكن التي قصدها ديننا الحنيف من وراء هذا الزواج.

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وعن أسباب هذا الرفض الذي أكد عليه الإسلام أكد عباس علي أنه بشكل عام لا يؤمن الرجل غير المسلم بدين المرأة المسلمة ولا شعاره ولا معتقداته، وفي أغلب الحالات لا يمكن الرجل زوجته من أداء شعائر الدين ولا يتركها تكمل فروضها ويترتب علي هذا أن تبغضه المرأة مما يؤثر علي البيت بشكل سلبي ويعد هذا ضد أهداف الزواج في الإسلام، ولكي تستقر الحياة الزوجية بين الزوجين لا يجب علي المرأة المسلمة أن تتزوج من غير المسلم.

وقد أتي هذا بخلاف زواج الرجل المسلم من امرأة كتابية لأن الإسلام قد أمر المسلمين بأن يحترموا جميع الديانات السماوية بالإضافة إلى أن المسلم عامة سوف يكوم مؤمن بدينها ورسوله لأن هذا من أساس دينه، كما أن المسلم مأمور من قبل شريعته ودينه الحنيف بتمكين زوجته الغير مسلمة من أداء شعائر دينها ويترتب علي هذا أن لا تبغضه المرأة غير المسلمة وتستقر الحياة الزوجية بينهما.

وقد جاء في أحكام الزواج في الإسلام أنه لنفس السبب منع الرجل المسلم من الزواج من غير الكتابية المجوسية، لأن الرجل المسلم غير مأمور بأن يترك زوجته لتتعبد بالمجوسية أو الكواكب وسوف يحدث الضر بينهما في هذا ولذلك سوف تبغضه زوجته ويترتب علي ذلك عدم استقرار الحياة الزوجية بينهما.

وقد اضاف شومان أن بالنسبة إلى تدخل غير العلماء المدركين لحقيقة الشريعة والأحكام فيها يؤثر علي الجميع ويضيف القطعية بين الفئات وبعضها، كما أن الشريعة الإسلامية لا تتغير بتغير زمان ولا يمكن تحليل ما تم تحريمه ولا قبول ما رفضه الدين.