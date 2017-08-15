التموين تطمئن المستهلكين أنه تم التعاقد على استيراد 850 ألف طن سكر

Advertisements

أكد وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور “على المصيلحي”، عن نجاح السياسات التي تتبعها الوزارة فى الفترة السابقة في إجراءات تأمين نسبة الاحتياطي الإستراتيجي من السكر لسد احتياجات الاستهلاك حتى شهر يناير القادم.

أكد الدكتور “على المصيلحى”، أن إجراء التعاقد علي استيراد كمية 850 ألف طن حتى تغطى الفرق بين الكميات المنتجة والكميات المستهلكة، حيث تم استلام كمية 350 ألف طن وجارى استلام الكميات المتبقية بصورة متتالية حتى شهر أكتوبر لعام 2017، حيث بدأ موسم التكرير في المصانع ابتداءا من شهر يوليو السابق ويظل موسم التكرير في المصانع حتى شهر نوفمبر المقبل.

Advertisements

صرح وزير التموين والتجارة الداخلية، فى بيان اليوم الثلاثاء، من خلال رئاسته لجلسة اجتماع اللجنة العليا، الخاصة بتداول السكر وتم متابعة خطة برنامج إمداد المصانع بالسكر الخام المطلوب لضمان استمرار حركة سير العمل أثناء موسم التكرير فى المصانع، دون ان يحدث ما يتسبب فى توقف حركة موسم التكرير حتى بداية موسم إنتاج السكر من القصب مع بداية شهر يناير القادم،.

بعد ذلك يأتي موسم إنتاج السكر لكن من البنجر الذي سوف يبدأ اعتبارا من أول شهر فبراير لعام 2018، وذلك من خلال تطبيق خطة الدولة التي تهدف إلى توفير متطلبات السوق المحلي والوصول إلى حالة الوفرة التي ينتظرها المستهلكين.

قامت اللجنة العليا، الخاصة بتداول السكر بالموافقة على أن تتولى مصانع تكرير السكر عملية التسويق وعملية بيع السكر للاستخدام فى الأغراض الصناعية على أنه سوف يتم توريد مبلغ 500 جنيه،فى مقابل كل طن لصالح حساب صندوق موازنة الأسعار ابتداء من نصف شهر أغسطس بدلا من مبلغ 1250 جنيه، كما قامت اللجنة العليا بمناقشة بنود التعاقد الخاصة بهيئة السلع التموينية مع الشركات التى تعمل فى مجال تكرير كميات السكر فى صورته الخام التي تم استيرادها.

أضاف وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة تسعى دائما لسد احتياجات المستهلكين من السلع الرئيسية، وبالأخص التي تواجه بين فترة وأخرى نقص او ندرة هذا بسبب الأحوال الاقتصادية التى تمر بها البلاد، لذا تهدف وزارة التموين لسد الفجوة بين الكميات المنتجة من السكر والكميات المنتجة من السكر.