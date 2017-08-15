دار الإفتاء تستطلع هلال شهر ذي الحجة الأثنين القادم

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قامت دار الإفتاء المصرية بالإعلان عن استطلاع هلال شهر ذي الحجة القادم لعام 1438 هجرية والذي يعد ختام الشهور الهجرية لهذا العام يوم الأثنين القادم والذي يوافق يوم 21 من شهر أغسطس 2017.

جدير بالذكر أن شهر ذي الحجة يعتبر هو الشهر الثاني عشر والأخير من السنة القمرية كما يلقبها خبراء الفلك أو الشهر الأخير في التقويم الهجري كما يوجد في الأجندة الخاصة بالتقويم الهجري، كما أنه قد يعد في الإسلام أحد الأشهر الحرم وتحديدًا هو الشهر الثاني منهم، وقد أطلق عليه هذا الاسم نحو عام 412 م، وسمي وكان السبب في تسميته هو أن يكون فيه الحج حيث يكون الحجاج فيه متواجدين في الحرم المكي لأداء الفريضة.

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وقد ورد في القرآن الكريم أنه آخر الأشهر المعلومات حيث قال تعالي في محكم آياته: “الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ”، وقد ورد في السنة المطهرة أنه تبدأ هذه الأشهر المعلومات بأول يوم من شوال والذي يعد مطلع عيد الفطر المبارك، كما ورد أن هذه الأشهر تنتهي مع نهاية العاشر من ذي الحجة والذي يقابل عيد الأضحى المبارك الذي يحتفل به المسلمون من كافة أرجاء العالم.

ويحمل هذا الشهر الكريم الكثير من الذكريات والشعائر الدينية التى كانت السبب وراء دخول الفرحة في قلوب المسلمين حيث يحتفل المسلمون في اليوم التاسع من هذا الشهر بالصيام والذي يكون يوم عرفة ويكثرون من الدعاء والتلبية في مثل هذا اليوم مثل ما يفعل الحجاج الموجودين في نفس التوقيت علي جبل عرفات.

تعد وقفة عرفات أو مايسمى بيوم الحج الأكبر يوم التاسع من شهر ذو الحجة وفي اليوم التالي والذى يكون يوم العاشر من ذي الحجة يعد هو أول أيام عيد الأضحى المبارك ويحتفل به المسلمين في كل مكان من أنحاء العالم حيث يتم ذبح فيه الأضاحي للقادرين ويتم إعطاء جزء منها للفقراء وجزء آخر للأقارب والمتبقي يكون للمضحي.