جامعة القاهرة: لا زيادة فى مصروفات السكن الجامعي أو الكتب الدراسية هذا العام

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تداولت خلال الفترة الأخيرة أخبار هامة حول موضوع قيام جامعة القاهرة بزيادة المصاريف الخاصة بالمقررات والكتب هذا بخلاف زيادة مصاريف “السكن الجامعي”، والذي يعتبر ركيزة يعتمد عليها آلاف من الطلاب المغتربين، بسبب تكلفة السكن، نظرا لتمتع السكن بالعديد من المميزات لا يتمتع بها السكن الخارجي، ولكن جامعة القاهرة صرحت من خلال تقرير رسمي أنه لاصحة لتلك الأنباء، مؤكدة على التزام الجامعة بشكل الكامل عن الرسوم المحددة مسبقا من جانب الجامعة.

أكد تقرير جامعة القاهرة الذى نقل على لسان رئيس الجامعة، الدكتور “محمد عثمان الخشت”، أن مجانية التعليم تعتبر بمثابة حق أصيل يلزمه القانون ويشرع موجبة الدستور لكل المصريين، وأنه لا يستطيع أحد المساس بالرسوم المحددة على الكتب الدراسية أو حتى على السكن الجامعي أثناء السنة الأكاديمية 2017/ 2018.

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صرح الدكتور “محمد عثمان الخشت”، أنه عقب انتهاء الجلسة الاجتماع الأول، صباح اليوم الثلاثاء، مع مجلس عمداء جامعة القاهرة أنه من المهم تعديل الجامعة فكرة “اللامركزية”، والبعد كل البعد عن الروتين والعمليات المعقدة فى سير الإجراءات، كما أشار رئيس جامعة القاهرة، بأن الفترة القادمة سوف تكون هي الوقت المناسب للتمتع بـ “توزيع السلطات والشفافية ودوائر اتخاذ القرار”، داخل جامعة القاهرة.

أفاد رئيس الجامعة، بأن هذه المسائل سوف تساهم بشكل كبير فى قيام عمداء الكليات على إدارة واتخاذ قراراتهم بالصورة المثلى خاصة، فى حالة ارتباط الأمر بالكليات الكبيرة التي يدرس بها الآلاف من الطلاب.

قدم رئيس جامعة القاهرة الجديد، جزيل الشكر والعرفان إلى كل رؤساء جامعة القاهرة السابقين، موضحا أن كل رئيس منهم قد قدم الكثير أضاف بأسلوبه وقراراته الهادفة، والفعالة إلى الجامعة بطريقته الخاصة هذا من خلال الظروف السياسية والاقتصادية التى تمر بها البلاد في الآونة الأخيرة التي كان يرأس فيها الجامعة.

بناءا عليه تود إدارة جامعة القاهرة أن تطمئن ابنائها الطلاب أنهم لن تتعرض مصروفات المقررات والكتب للزيادة، كما تطمئن طلاب الجامعة المغتربين أيضا إن مصروفات “السكن الجامعي”، الذي يعتمد عليه الآلاف من الطلاب لن يشهد أى زيادة وأن السنة الدراسية سوف تسير كالمعتاد .