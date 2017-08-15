عالم فلكي يحذر العالم من كارثة حقيقية و انتهاء حضارة يوم 27 سبتمبر

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قام العالم الفلكي الملقب بـ”نوستراداموس العرب”، أحمد شاهين، والذي يشغل منصب عضو الاتحاد الأمريكى للفلكيين بالإعلان عن رغبته في الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية المصرية القادمة حيث أكد العالم علي عدد من الأشياء التي ربما تغير مجري مصر بأكملها في الفترة القادمة في تصريحاته التليفزيونية الأخيرة.

جاء في تصريحات العالم الفلكي أنه في هذه الفترة ينتظر فتح باب التقدم من أجل أن يتقدم رسميًا للترشح لانتخابات الرئاسة، وقد ورد في تصريحاته الإعلامية التي قد نشرتها شاشة قناة ” LTC” على برنامج “صح النوم” مع الإعلامي الشهير محمد الغيطي، وأنه يتوقع وقوع عدد كبير من العمليات الإرهابية هذا بالإضافة إلى المظاهرات التي سوف تشهدها محافظات مصر في هذه الفترة بالتزامن مع ذكرى فض اعتصام رابعة من جديد.

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وتابع أحمد شاهين، في تصريحاته الإعلامية أنه تحديدًا يوم 27 سبتمبر القادم سوف تشهد البلاد كارثة حقيقية حيث أكد على أن ما سيحدث في هذا اليوم سوف يقوم بتغيير تاريخ مصر بشكل كبير بالإضافة إلى اعتباره نهاية حضارة ولكن من جهة أخرى لن يكون نهاية العالم، كما أكد علي انقطاع البث والاتصالات في هذا اليوم علي مستوي مصر والعالم أجمع.

ورد في تصريحات أحمد شاهين، الذي يلقب نوستردام العرب، إن وكالة ناسا الفضائية قد أصدرت تقريرا فى الفترة الأخيرة بهذا الشأن وكان مفاده أن يوم 23 سبتمبر، من المتوقع طبقا للحسابات الفلكية أن يدخل كوكب غامض يدعى كوكب “نيبرو” أو كما لقب بأسم كوكب “إكس” علي كوكب الأرض وقد جاء ذلك بعد دخوله في الفترة الماضية علي كوكب المشترى.

وفى سياق آخر، صرح العالم الفلكي علي شاشة برنامج “حضرة المواطن”، والذي يقوم بتقديمه الإعلامي الكبير سيد علي، والذي تم إذاعته على شاشة القناة الفضائية الحدث اليوم، أنه هذا الكوكب الذي يتوقع أن يغير مجرى العالم يتوقع دخوله مدار الأرض سوف يترتب عليه تغيير الكثير من المخططات الحالية حول العالم ولكن ليس نهاية العالم، وربما يتحد الكوكبين مع بعضهما، ولكن سوف يترتب علي هذا تدمير تام للاتصالات السلكية واللاسلكية على الكرة الأرضية بالإضافة إلى جميع الإلكترونية وايضًا أجهزة التحكم عن بعد.