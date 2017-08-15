تعرف على تفاصيل اكتشاف ثلاث مقابر جديدة في المنيا بمنطقة الكمين

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قامت البعثة الأثرية المصرية التابعة لوزارة الآثار اكتشاف ثلاث مقابر أثرية في منطقة الكمين المتواجدة بمحافظة المنيا،حيث أن المقابر تعود للعصر البطلمي، وتم اكتشاف تلك المقابر أثناء أعمال الحفر التي تقوم بها البعثة الأثرية في هذا الموقع في الموسم الرابع لها الذي بدأ منذ شهر مايو الماضي لعام 2017.

قام رئيس قطاع الآثار المصرية بوزارة الآثار الدكتور أيمن عشماوى، بالتوضيح أن البعثة قد قامت باكتشاف ثلاث مقابر تحتوي على عدد من التوابيت بأشكال وأحجام مختلفة، وهذا يحفز على القيام باكتشافات أكثر بمنطقة الكمين الصحراوي،حيث انه تم اكتشاف عدد من المقابر خلال مواسم البعثة المصرية الماضية، حيث وصلت عدد المقابر التي تم اكتشافها إلى عشرون مقبرة والتي تم بناؤها على طراز مقابر الكاتاكومب والذي انتشرت في العصر البطلمي حيث أنها تتكون من فتحات للدفن.

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كما أشار دكتور عشماوى أن تلك المقابر المكتشفة تم تصنيفها بناء على الشواهد الأثرية المتواجدة بهم، حيث أنهم ينتمون إلى ما بين الأسرة الـ 27 والعصر اليوناني الروماني، ومن المتوقع أن تكون هذه المنطقة هي عبارة عن جبانة خلال العصور التي بنيت بها.

وأضاف رئيس قطاع الآثار بأن المقابر المكتشفة تختلف تماما في طرازها المعماري عن المقابر المكتشفة مسبقا في هذا المكان، حيث أن المقبرة الأولى هي عبارة عن بئر للدفن على تصميم عمودي محفور من جهة الشمال إلى جهة الجنوب، ويؤدي هذا البئر إلى حجرة الدفن عثر بها على أربعة توابيت ولهم أغطية آدمية، كما أن هذه التوابيت اثنين منهم لامرأتين والاثنين الآخرين للرجلين، وايضا هذه الحفرة بها عدد تسع فتحات يتم بهم الدفن عثر على بقايا دفنات بها.

كما أوضح أن المقبرة الثانية تتكون من بئر عمودي محفور في الصخر وتواجدت بها حجرتين، تقع الحجرة الأولى جهة الشمال، عثر بها على جزء سفلي من غطاء التابوت، كما وجد بقايا خشبية تابوت آخر، بجانب العثور على ست فتحات للدفن، ومن الفريد الذي تم مشاهدته أن أحد الفتحات تم استخدامها لدفن طفل صغير وهذا يعتبر الأول في هذه المنطقة الذي يتم اكتشافه، وتقع الحجرة الثانية جهة الجنوب وهي لا يتواجد بها فتحات للدفن لكنه عثر داخل الحجرة على تابوت خشبي.

اما ما يخص المقبرة الثالثة فهو لم يتم الانتهاء من أعمال الحفر بها والتنظيف بداخلها وسوف يتم ذلك خلال فترة قليلة.