بدء سحب الكراسات الخاصة بمشروع “سكن مصر” بفروع بنك التعمير والإسكان

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بدأ اليوم الثلاثاء الموافق الخامس عشر من شهر أغسطس لعام 2017، سحب كراسات الشروط الخاصة بمشروع “سكن مصر” لوحدات الإسكان المتميز، وهي وحدات متوفرة في ست مدن جديدة داخل الجمهورية وهى مدينة القاهرة الجديدة، ومدينة السادس من أكتوبر، ومدينة بدر، ومدينة المنيا الجديدة، ومدينة العبور، ومدينة دمياط الجديدة، حيث ان مساحة الوحدة في المشروع حوالي 115 متر مربع.

وقال وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة الدكتور مصطفى مدبولي، أنه من ضمن خصائص الإسكان المتميز الخاص بمشروع “سكن مصر”، انه تم طرح مايقرب من 40 ألف وحدة سكنية تبلغ مساحتها 115 متر مربع، حيث أن هذه الوحدات ستكون بطراز معماري متميز بالإضافة إلى وجهات جديدة وحديثة، ومن التصميمات الخاصة بها أنه سيكون هناك سياج شجري سيعمل على توفير الخصوصية لهذه الوحدات، كما أن هناك العديد من التسهيلات في السداد بجانب أنها ذات أسعار مميزة، وأن الوحدات يتم تنفيذها في ست مدن جديدة حيث تشمل مدينة القاهرة الجديدة على 18 ألف وحدة، بينما تشمل مدينة دمياط الجديدة على 2000 وحدة، كما تشمل مدينة السادس من أكتوبر على 15 ألف وحدة، وتشمل مدينة العبور على ثلاثة ألاف وحدة، وتشمل مدينة بدر على ألف وحدة بينما تشمل مدينة المنيا الجديدة على ألف وحدة.

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فقد شهد اليوم في فرع بنك الإسكان والتعمير المتواجد بشارع الهرم على إقبال شديد من قبل المواطنين في أول يوم لفتح سحب كراسات الشروط الخاصة بوحدات الإسكان في مشروع “سكن مصر”، حيث توافد المواطنين إلى البنك ابتداء من الساعة الثامنة صباحا حيث تواجد ازدحام كبير أمام بنك التعمير.

حيث يبلغ سعر كراسة الشروط لحجز الوحدات الإسكانية المتميزة إلى 250 جنيه، حيث أن الحجز في ست مدن جديدة تمت الإشارة إليهم مسبقا.

كما قام المتحدث الرسمي بإسم وزارة الإسكان هاني يونس، ان هناك إقبال بصورة كبيرة على شراء كراسات الشروط الخاصة بالإعلان التاسع لوحدات الإسكان الإجتماعي، كما أنه تم سحب أكثر من 16 ألف كراسة خلال يومين ونصف شغل.

وأضاف اليوم الثلاثاء المتحدث الرسمي عبر مداخلة هاتفية قام بها في برنامج “هذا الصباح” الذي يتم إذاعته على قناة “اكسترا نيوز” أنه تم تسليم عدد 40 ألف كراسة للشروط، وأوضح أن من المفترض باعة كمية أخرى من الكراسات نظرا للإقبال الكبير على شراء الكراسات.