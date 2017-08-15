الإسكان: 7% خصم من قيمة الوحدة بسكن مصر عند سداد كامل المبلغ نقدا

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شهدت فروع بنك التعمير والإسكان على مستوى محافظات الجمهوري إقبالا كبيرا مع حلول الساعات الأولى من صباح، اليوم الثلاثاء، من جانب السادة المواطنين الذين يرغبون في حجز وحدة سكنية بمشروع سكن مصر.

حيث استحدثت وزارة الاسكان هذا المشروع الجديد، وتتمتع الوحدات السكنية بمميزات عديدة منها أن المشروع يحيط به سور من الأشجار لعطاء المكان طابع من الخصوصية على الوحدات السكنية، علاوة على أن الوحدات السكنية سوف تكون ذات مستوى عالى من التشطيب الفاخر، وذات واجهات معمارية متميزة ورائعة، وصلت مساحة الوحدة السكنية فى المشروع حوالى 115 م.

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أهم ما يميز مشروع سكن مصر أن الوحدات السكنية سوف يتم الإعلان عنها فيما يزيد عن 6 مدن جديدة ولها إقبالاً جماهيري كبير من جانب السادة المواطنين على شراء وحدة سكنية بها، والمدن التي سوف يتم طرح وحدات مشروع سكن مصر ويبلغ عددها حوالى 40 ألف وحدة سكنية تتوزع على 6 مدن وهي”القاهرة الجديدة، والعبور، ومدينة بدر، و6 أكتوبر، دمياط الجديدة، والمنيا الجديدة”.

بسبب الإقبال الكبير والزحام من جانب المواطنين اليوم على عملية شراء كراسات الشروط الخاصة بالوحدات السكنية التي يتم طرحها فى مشروع سكن مصر، فقد صرح الدكتور “مصطفى مدبولي”، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، أنه لا يوجد سبب وراء زحام المواطنين وأن آخر ميعاد لشراء كراسات الشروط الخاصة بالمشروع هو 5 أكتوبر القادم.

ذكر الدكتور “مصطفى مدبولي”، أن الراغبين فى حجز وحدة سكنية بمشروع سكن مصر، سوف يحصلون على خصم قدره 7% من إجمالي سعر الوحدة السكنية في حالة إذا سدد قيمة الوحدة بالكامل نقدا.

أما عن الشروط التى يجب توافرها في الراغبين فى الحجز والحصول على وحدة سكنية فى مشروع سكن مصر فكانت كالتالي:

أن لا يقل سن المتقدم عن 21 عام ، لا يجوز للأسرة “الزوجة ،الزوج، الأولاد القصر”، القيام بحجز أكثر من وحدة سكنية فى المدن المطروح بها المشروع، كما أنه لابد ألا يكون قد سبق للراغبين فى الحجز أو أي فرد من أفراد أسرته “الزوجة، الزوج، الأولاد القصر”، استلام وحدة سكنية من مشروع الاسكان الاجتماعي أو الحصول على قطعة أرض من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.