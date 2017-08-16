نائب بالبرلمان يقدم طلب إحاطة فى وزير الثقافة بسبب أنتشار اغانى المهرجانات والملابس المقطعة

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قام عضو مجلس النواب النائب “بكر أبو غريب”، عضو البرلمان المصرى بدائرة البدرشين بمحافظة الجيزة، بتقديم طلب إحاطة للدكتور “على عبد العال” رئيس مجلس النواب، مُوَجه للكاتب الصحفى “حلمى النمنم” وزير الثقافة، بسبب تدنى الذوق العام، وسوء الأوضاع الاجتماعية الناجمة عن تقصير الوزارة فى أداء مهامها لحماية المجتمع من الاحتلال الثقافى، وبالأخص فئة الشباب.

وقال “أبو غريب”، فى تصريحاته: “أن الكثير من الظواهر الشاذة والغير طيبة والمنبوذة أصبحت تنتشر وسط سمع وبصر الحكومة ممثلة فى وزارة الثقافة، وهي تقف مكتوفة الأيدى”.

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وتساءل “أبو غريب”: “ما أسباب غلق قصور الثقافة فى المحافظات وترك الشباب للفكر المتردى والمتطرف بدلاً من ان تحتويهم الدولة من خلال أنشطة قصور الثقافة، التى تفتح العقول، وتحمي الشباب من الغزو الفكري المتطرف والشاذ عن مجتمعنا، ونقل ثقافات تختلف تماماً عن طبيعة المجتمع؟.

وأضاف “أبو غريب” كيف تقف وزارة الثقافة ووزيرها صامتة وعاجزة عن كل هذا الكم الضخم من أغانى المهرجانات التي تنشر فكرة تعاطي المخدرات، وتشجيع الشباب على تعاطي الحشيش، و التحرش الجنسى بالفتيات، وتثير الغرائز بكلماتها الخادشة للحياء”.

وتابع: “أنه يتعجب من ظاهرة انتشار البنطلونات المقطعة اللى انتشرت بين الشباب سواء الأولاد أو البنات، وتساءل لا اعرف كيف لهؤلاء أن يحملوا اسم مصر ويعلون من شأن البلد فى المستقبل”.

وتنتشر خلال السنوات العشر الأخيرة ظاهرة “اغانى المهرجانات”التي تعتمد على الغناء عبر الأجهزة الإلكترونية والمؤثرات دون وجود أية قواعد واضحة ومتعارف عليها للغناء الطربي الأصيل والمعروف لدى مختلف المجتمعات باختلاف موسيقاه ولهجاته .

وانتشرت أيضا موضة السراويل المقطعة والتي لاقت رواجاً كبيراً بين الشباب والبنات فى اختفاء واضح وقوى لدور الرقيب داخل المجتمع .