أخبار الطقس اليوم الأربعاء 16/8/2017.. درجات الحرارة المتوقعة فى محافظات مصر

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ورد في البيان الصادر من خلال هيئة الأرصاد الجوية عن آخر أخبار الطقس اليوم المتوقعة على أغلب محافظات مصر أنه من المتوقع أن يسود خلال اليوم الأربعاء على أغلب الأنحاء طقس مائل للحرارة وذلك سوف يكون على السواحل الشمالية ويمتد حتى يصل إلى شمال الصعيد ثم ترتفع درجات الحرارة ويصبح الطقس شديد الحرارة على كلاً من محافظات جنوب الصعيد وذلك في ساعات النهار ثم تنخفض درجات الحرارة المتوقعة مع دخول ساعات الليل و يصبح الطقس لطيفًا.

جاء فى بيان الأرصاد أنه يتوقع أن تقل الرؤية فى ساعات الصباح الباكر بسبب الشبورة المائية على أغلب محافظات شمال البلاد ثم تمتد حتى تصل إلى محافظات شمال الصعيد، كما يتوقع أن تظهر كلاً من السحب المنخفضة بالإضافة إلى السحب المتوسطة على معظم السواحل الشمالية خلال اليوم وعن حالة الرياح المتوقعة ورد أنه يتوقع أن تكون أغلبها شمالية غربية معتدلة كما يتوقع أن تنشط حركة الرياح غربا بالإضافة إلى مناطق جنوب سيناء، كما يتوقع خبراء الأرصاد أن تنشط حركة الرياح على كلاً من البحرين سواء البحر المتوسط والبحر الأحمر بالإضافة إلى خليج السويس مما يؤثر علي حركة الملاحة البحرية هناك ويؤدي إلى اضطرابها.

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أكد الأرصاد الجوية علي أنه بالنسبة لحالة البحرين المتوسط والبحر الأحمر المتوقعة خلال طقس اليوم سوف تكون معتدلة ثم مضطربة كما يتوقع أن ترتفع حركة الموج فيها على كلا البحرين حتى تصل ما بين مترين إلى مترين ونصف المتر وعن حالة الرياح المتوقعة ورد أنها سوف تكون سطحية على كلا من البحرين حيث يتوقع الخبراء أن تكون شمالية غربية .

وقد جاء في بيان هيئة الأرصاد الجوية فيما يخص درجات الحرارة الصغرى والعظمى المتوقعة اليوم الأربعاء على محافظات مصر، فهي كالتالي:

القاهرة 26 34

بورسعيد 26 32

السويس 25 35

طابا 22 35

دمياط 26 31

الإسكندرية 26 31

العريش 22 32

نخل 20 34

شرم الشيخ 31 38

رفح 22 32

الإسماعيلية 24 35

الطور 27 33

مطروح 25 31

سيوة 24 36

المنيا 26 35

بلطيم 25 33

مرسى علم 29 37

الغردقة 30 39

كاترين 20 34

الفيوم 26 35

وسط الدلتا 26 34

أسيوط 25 35

سوهاج 27 36

رأس سدر 27 35

أبوسمبل 29 39

الأقصر 28 39

أسوان 30 40

الوادى الجديد 29 38

قنا 29 38

شلاتين 30 39

حلايب 31 34

نويبع 29 36

السلوم 22 31.