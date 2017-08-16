علي جمعة يؤكد علي قدرة المرأة علي الحمل والإنجاب دون رجل

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قام الشيخ الدكتور على جمعة، والذي كان يشغل منصب مفتى الجمهورية السابق، بالتأكيد علي إن التجارب العلمية الطبية في الآونة الأخيرة قد أثبتت أن الحمل والإنجاب لا يحتاج إلى وجود رجل لكي يتم حيث أكد فضيلته علي أن المرأة تستطيع أن تحمل وتنجب بمفردها وبشكل ذاتي دون الحاجة إلى وجود رجل يشاركها في تلك العملية.

وأضاف مفتي الجمهورية السابق في تصريحاته الإعلامية بخصوص هذا الشأن والذي قد أعلنت عنه القناة الفضائية “سى بى سى”، أن المرأة يمكنها بمفردها أن تخرج منها الحياة دون أن تكون في حاجة إلى الرجل يقاسمها تلك الحياة وأن هذا مختص بالنساء فقط بعكس الرجل فلا يستطيع أي رجل أن يقوم بهذا الدور بمفرده ولا أن يخرج من داخله الحياة، وقد ضرب المفتي السابق في حواره مثال حي لصدق قوله حيث أشار إلى السيدة مريم العذراء رضى الله عنها، واتخذها حجة ودليل علي كلامه فقد ورد أن السيدة مريم قد تمكنت من إنجاب النبي عيسى عليه السلام ذاتيا دون الحاجة إلى رجل ليشاركها فى وجود تلك الحياة.

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ولكن من جهة أخرى لم يرد أن هناك رجل قد تمكن من إحداث هذا الأمر ذاتيًا من قبل كما أثبت العلماء علي عدم قدرته على خلق هذه الروح بداخله ولذا فإن الرجل ليس بإمكانه فعل ذلك، وقد نوه الشيخ جمعة في حديثه إلى أن الدين الإسلامي قد جاء منذ قديم الأزل و أنصف المرأة عكس ما كان متبع ولم يهدر حقوقهم بل شرع لها الكثير من الحقوق والمزايا التي لم تكن تملكها من قبله.

جدير بالذكر أن هناك عدد من الديانات قد أظهرت المرأة فيها بشكل تقبل وتدبر وتتمحور في خط واحد ألا وهو في صورة شيطان حيث ورد في بعض الديانات أن المرأة ايضًا تلاعب بها الشيطان حتى تمكن منها كما ورد ايضًا أنها هى التي أضلت سيدنا آدم كما أنها أغوته وكانت السبب الرئيسي فى طرد الجميع منذ قديم الأزل من الجنة، ولكن علي العكس قد نفي الإسلام عنها مثل هذه التهم بل وأكرمها ايضًا وقد أخبرنا الله تعالى في محكم آياته بحقوقها وأكد على أن المرأة ليست كذلك.