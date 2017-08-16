عاجل.. وفاة لاعب سابق من نادي الزمالك في حادث سير

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ورد منذ قليل أن لاعب نادي الزمالك الأسبق أيمن سالم قد لاقى حتفه في حادث سير مروع أثناء عبوره علي كورنيش النيل ليستمر مسلسل حوادث كورنيش النيل اليوم المروعة بوجه عام وحوادث الطرق في مصر بوجه خاص والتي تعد أكبر الكوارث الموجودة علي مدار عدة سنوات فى مصر.

تعد حوادث السير في مصر أحد أكبر المشاكل التي تواجهها مصر كل عام والتي يذهب ضحيتها الآلاف حيث لا يكاد يمر يوم إلا ونسمع عن حادثة سير جديد بل ربما عدة حوادث في نفس المكان أو المنطقة والتي يترتب عليها المزيد من سفك الدماء والضحايا وقد ورد أنه قد وقع صباح اليوم حادث سير لأحد نجوم نادي الزمالك والتي قد راح ضحيته لينضم لصفوف ضحايا حوادث السير في مصر.

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فوجىء المصريين منذ قليل بخبر وفاة لاعب نادي الزمالك السابق ولاعب نادي الإتحاد السكندري المميز الكابتن أيمن سالم ورحيله عن الحياة بعد وقوع حادث سير له اليوم بكورنيش النيل حيث كان الكابتن يشغل رتبة عقيد ضمن صفوف الشرطة المصرية في الفترة الحالية.

قام لاعب نادي الإسماعيلي السابق العميد علي غيط منذ قليل بالإعلان عن خبر وفاة أحد أهم واقرب أصدقائه، حيث يعد العميد أحد رفقاء الفقيد وقد تناقل الخبر علي الفور عدة مواقع إلكترونية والإخبارية حيث ورد في تصريحات العمي غيط أن صديقه قد لاقي حتف منذ قليل في حادث سير أليم وقد وقع الحادث على كورنيش النيل وقد نعي العميد غيط صديقه ببالغ الحزن والأسي ودعا له بالغفران والعفو كما دعا لأهله بالصبر والسلوان.

وجدير بالذكر أن الفقيد وكابتن نادي الزمالك السابق أيمن سالم كان يشغل في الفترة الحالية بجانب رتبته العسكرية عمله الحالي في نادي إتحاد الشرطة الرياضي فقد كان يشغل منصب رئيس قطاع الناشئين.