وزارة الاسكان: حاجزو مشروع “دار مصر” ليس من حقهم الحجز فى مشروعات أخرى

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قال المهندس “طارق السباعى”، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، بأنه تم تعديل البند رقم (3) من شروط الحجز الواردة والتى تتضمنها كراسة شروط المتقدم أو لأحد أفراد أسرته (الزوج، والزوجة، والأولاد القصر)، الحصول على وحدة سكنية بمشروع “دار مصر”، أو وحدة أو أرض بمشروع الإسكان الاجتماعى” .

وفى نفس السياق كان قد صرح المهندس “جمال طلعت”، رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد أنه قد تم الانتهاء من تنفيذ ما يقرب من ٩٠٪‏ من مشروع الإسكان المتوسط المرحلة الثانية بالمدينة.

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وفيما يخص المرحلة الثالثة لمشروع الإسكان المتوسط دار مصر، قال إنه تم الانتهاء من حفر أساسات ٢١ عمارة بواقع ٥٠٤ وحدات سكنية، وتم صب الخرسانة العادية لـ٧ عمارات، وتم صب الخرسانة المسلحة لـ٣ عمارات، وتم بدأ العمل فى صب سقف الدور الأول.

وتستعد وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حالياً لطرح الإعلان الثالث لمشروع الإسكان المتوسط “دار مصر”، بعد الانتهاء من أجازة عيد الأضحى، بواقع 15 ألف وحدة سكنية، في المدن التي احتوت عليها المرحلتين الأولى والثانية، بمساحات تتراوح من 100 إلى 150 متر مربع.

ومن المنتظر أن تشهد أسعار الوحدات في المرحلة الثالثة ارتفاعًا بسيطاً اذا ما تم مقارنتها بالمرحلتين السابقتين التي بدأت من 3900 بالقاهرة الجديدة للمتر، وحتى 2500 ببدر والسادات، وإذا ما قورنت مع أسعار وحدات “سكن مصر” المتميز التي تبدأ فى طرحها وزارة الإسكان اعتباراً من اليوم، بأسعار تبدأ من 5 آلاف جنيه للمتر فى القاهرة الجديدة وتصل لـ 3700 جنيه في المنيا.

وكانت قد اشتملت المرحلة الأولى على 13296 وحدة سكنية في 8 مدن جديدة هى: “6 أكتوبر والقاهرة الجديدة والشروق والعبور والعاشر من رمضان وبدر ودمياط الجديدة والسادات”، بواقع 554 عمارة في القاهرة الجديدة، و 238 عمارة بدمياط الجديدة، و175 عمارة بأكتوبر، و117 عمارة بالشروق، و118 عمارة بالعاشر من رمضان، و89 عمارة بالعبور، و22 عمارة ببدر، و15 عمارة بالسادات.

أما المرحلة الثانية من المشروع فقد اشتملت على 25032 وحدة سكنية في 12 مدينة جديدة وهى: “6 أكتوبر والشيخ زايد و15 مايو ودمياط الجديدة والشروق والعبور وبدر والعاشر من رمضان والسادات والقاهرة الجديدة والمنيا الجديدة وبرج العرب”، بواقع 65 عمارة ببرج العرب، و67 عمارة بالسادات، و75 عمارة بالعاشر من رمضان، و115 عمارة بأكتوبر، و126 عمارة بالعبور، و 376 عمارة بالقاهرة الجديدة.