وزير الصحة يعلن عن عدد سكان مصر فى عام 2030

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قال السيد الدكتور أحمد عماد الدين والذي يشغل منصب وزير الصحة والسكان، بالإعلان رسميًا عن أعداد المواطنين فى مصر مع حلول عام 2030، حيث جاء أن الحكومة المصرية قد تمكنت من التوصل إلي أن عدد السكان المتوقع في تلك المرحلة سوف يشهد ارتفاع كبير وأنه من المتوقع طبقًا للإحصائيات أن يصل إلى حوالي 140 مليون نسمة.

وقد جاء هذا المعدل الذي اقترحه السيد وزير الصحة فى أحدث تصريحاته الخاصة بـ معدل المواليد فى مصر أنه هو المتوقع فى حال استمر معدل الإنجاب بالبلاد لكل سيدة من محافظات مصر المختلفة عند 3.5 طفل، بينما من جهة أخرى يتوقع السيد وزير الصحة أن ينخفض معدل الزيادة فى أعداد المواطنين فى مصر إلى 112 مليون نسمة وذلك في حالة إذا ما تراجع معدل الإنجاب المتوقع في تلك الفترة إلى 2.4 طفل وذلك لكل سيدة يمكنها في الإنجاب فعليا في السن الطبيعية والمعتاد لها الإنجاب فيها وذلك طبقًا لما ورد فى قاعدة البيانات الخاصة بالإحصاء.

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قام الدكتور عماد الدين، بالإعلان خلال كلمته التي قد ألقاها فى فعاليات مؤتمر إعلان ربط الساعة السكانية والذي يتبع قاعدة بيانات المواليد بالإضافة إلى الوفيات فى مصر، أنه فيما يخص عملية ميكنة مكاتب الصحة الموجودة في مصر وربطها بقاعدة بيانات لحظية وكون خاصة بكلاً من عمليات المواليد والوفيات، من المتوقع أن يتم الاستفادة منها بشكل كبير في عملية رسم خريطة صحية شاملة وقوية ومستقبلية لصالح مصر من عدة جوانب.

كما صرح السيد الوزير أن ربط هذه العمليات بقانون التأمين الصحي بالإضافة إلى الرغبة فى التوصل إلى تصور حقيقي وفعلي حول أعداد المستفيدين الحاليين بالإضافة إلى الوصول إلى الأعداد المتوقعة خلال السنوات المقبلة له أثر كبير.

جدير بالذكر أنه بالنسبة إلى الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء قد قام صباح اليوم الأربعاء بمشاركة فعاليات حفل إطلاق ربط الساعة السكانية بقاعدة المواليد والوفيات، مع وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، الدكتورة هالة السعيد، حيث تم شرح فعاليات وأهمية هذا الرابط أمامها بالإضافة إلى مشاركة وزارة التخطيط والتعاون كما حضر هذا الاحتفال السيد وزير الصحة وذلك أثناء انعقاده فى مقر الجهاز المركزي الخاص بالتعبئة العامة والاحصاء.