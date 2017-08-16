المتحدث العسكري: مقتل تكفيريين وتدمير سيارتين دفع رباعي وضبط مواد لصناعة متفجرات وسط سيناء

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قام المتحدث العسكري العقيد أركان حرب تامر الرفاعي بالتأكيد على أن استمرارية للجهود المبذولة من القوات المسلحة في القيام بالتخلص من الإرهاب والجماعات الإرهابية، والعمل على ملاحقة العناصر التكفيرية الإجرامية، قد قامت قوات إنفاذ القانون بالجيش الثالث الميدانى بالتعاون مع القوات الجوية المصرية من القيام بعملية استهداف والعمل على تدمير سيارتين دفع رباعي خاصة بقوات الإرهاب كما تم القضاء على عدد اثنين تكفيريين شديدي الخطورة في وسط سيناء.

وقد صرح المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة، قد قامت قوات الجيش الثالث اليوم الأربعاء الموافق السادس عشر من أغسطس لعام 2017 يضبط كمية كبيرة من الدوائر الكهربية والمواد التي تستخدم في تصنيع العبوات الناسفة، كما تم ضبط أجهزة الإتصال والمستلزمات الطبية والإدارية، كما تم ضبط مجموعة كبيرة من المواد المخدرة.

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وتواصل قوات إنفاذ القانون بالجيش الثالث الميدانى الجهود لمحاربة كافة الجهات الإرهابية التي تعيق عملية الأمن والسلام والاستقرار في جمهورية مصر العربية، والعمل على التصدي لكافة العناصر التكفيرية التي تقوم بتنفيذ الهجمات على الجيش الثالث الميدانى.

والجدير بالذكر أنه قام المتحدث الرسمى للقوات المسلحة، بالتصريح بأنه تمكنت قوات إنفاذ القانون بالجيش الثالث الميداني أمس الثلاثاء الموافق الخامس عشر من أغسطس لعام 2017 بتدمير أحد الأوكار التي تقوم العناصر التكفيرية باستخدامها في الاختباء في تنفيذ خطط الهجوم وعمليات الإرهابية التي تتم بشمال سيناء.

ومن ضمن انجازات الجيش المصري مسبقا أنه تم تدمير جسم نفق رئيسي متواجد على الشريط الحدودي بمنطقة شمال سيناء كما أنه تم تدمير سيارات دفع رباعي.

كما أنه قام الجيش مسبقا بكشف عملية تهريب لكميات كبيرة من المواد المستخدمة في تصنيع عبوات الناسفة والدوائر الإلكترونية من معابر قناة السويس.

ويقوم الجيش المصري بمتابعة التصدي لجميع أعمال الإرهاب التي تحدث في سيناء من قبل جميع الجماعات الإرهابية والدواعش والمخططات التي تحاك ضد جمهورية مصر العربية والعمل على زعزعة الاستقرار والامن الوطني، وتقوم قوات الجيش باستمرار جهودها للقضاء على تلك الآفات الإجرامية المنتشرة و التي تتصادم مع قوات الجيش وبالخصوص في منطقة سيناء التي يجتمع بها العديد من العناصر التكفيرية.