مصدر بهيئة السكة الحديد: عدم وجود سائقين هو السبب وراء توقف قطارات الصعيد

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صرح مصدر مسئول بهيئة السكة الحديد أن بعض القطارات التى توقفت فى محطات خطوط الوجه القبلى نتيجة لتأخر وصول القطارات في موعدها المحدد وفقا لجدول التشغيل وهو ما أدى لانصراف سائقي الوردية الثانية بعد انتظارهم في المحطات عدة ساعات دون جدوى.

وأضاف المسئول إن سائقي الوردية الأولى تركوا القطارات على الأرصفة بعد إنتهاء فترة عملهم، خاصة أن سائقي الوردية الثانية تأخروا كثيراً عن إستلام القطارات وفقا لجدول التشغيل.

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وتابع المصدر أن بعض هذه الرحلات وصل تأخيرها إلى ما يقرب 5 ساعات، مشيراً إلى تكرار هذه الواقعة وآخرها كان القطار رقم 871 مكيف والذى توقف فى أسيوط فى السابعة صباحاً، وكان مقرر له الثالثة فجراً، ثم انتظر الركاب حتى وصول سائق القطار ليبدأ التحرك وبعد سير القطار حتى محطة المنيا تركه السائق ليستلمها سائق آخر لكنه لم يحضر فى موعده المحدد، وحتى كتابة هذه السطور، القطار متوقف بمحطة المنيا دون سائق

ويبدو أن المصائب لا تأتي فرادى داخل هيئة السكة الحديد فالازمات والكوارث تتكرر بشكل أصبح واضحاً ما بين أصطدام قطارين بالاسكندرية وما حرق قطار آخر وآخر لا يقدر على فرمله القطار وغيرها وغيرها من الحوادث التى لا حصر لها والتى تسفر عن أعداد كبيرة من الوفيات والإصابات .

وفى وقت سابق ، أعلنت وزارة النقل، في بيان لها، أن الدكتور هشام عرفات وزير النقل، أعلن عن قبول استقالة اللواء “مدحت شوشة” من منصب رئيس هيئة السكك الحديدية

وتعتبر هيئة السكة الحديد من أقدم المؤسسات الاقتصادية فى مصر وخاصة فى مجال النقل ، إما نقل البضائع أو نقل المواطنين من مختلف أنحاء الجمهورية ، ويعتمد عليها الملايين من المواطنين نظرا لكونها أكثر أمنا وراحة عن العديد من وسائل النقل .