تعرف على تعويضات ركاب السكة الحديد والمترو ضد الحوادث

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هيئة السكة الحديد بالاشتراك مع شركة المترو يقومان بالتأمين على الركاب ضد المخاطر الناتجة من حوادث القطارات، ويقومون بسداد عشرين مليون جنيه سنويا لشركات التأمين في شكل أقساط يتم دفعها كل ثلاث شهور للقيام بتعويض ضحايا الحوادث والذين يقومون بالتعرض للعديد من المخاطر أثناء استقلالهم أى من المرفقين، ومن خلال موقعنا سنتعرف على تفسير لكل سؤال يتم طرحه لمعرفة التعويضات المقدمة للركاب وشروط التي تتيح الاستفادة من هذا التأمين والمستندات المطلوبة بجانب معرفة حجم التعويضات المقدمة وذلك من خلال موقعنا مصر 365 واليكم كافة التفاصيل.

هل التأمين يكون شامل جميع الركاب للمرفقين السكة الحديد والمترو؟

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نعم فإن التأمين يقوم بتغطية جميع الركاب.

متى يستفيد الراكب من هذا التأمين؟

يستفيد الراكب من هذا التأمين حين يقوم بالتعرض لحادث أثناء استقلاله القطار من السكة الحديد أو خطوط المترو، ولكن هناك شرط أن لا يكون الحادث نتيجة لتصرف خاطئ قام به الراكب أثناء وجوده في القطار.

ما هي قيمة التعويض للراكب المتضرر؟

تكون قيمة التعويض في حالة الوفاة هي عشرون ألف جنيه، بينما يتراوح التعويض المصابين ما بين خمسة إلى عشرة آلاف جنيه وهذا يتحدد بحجم الإصابة.

ما هي الحالات التي لا يستحق للراكب فيها التعويض؟

أن يتم عبور المزلقانات خلال أو بعد إغلاقها سواء كان المتضرر فرد أو سيارة. أن يتم عبور شريط السكك الحديدية أو شريط المترو بطريقة خاطئة أو من الأماكن الغير مخصصة بالعبور ركوب سطح القطارات أو القيام بركوب عربات القطارات والتبديل فيم بينهم أ, توافر حالة من السكر الواضح.

ما هي الأوراق المطلوبة لإمكانية الاستفادة من هذا التأمين؟

في حالة الوفاة يتم إحضار محضر الشرطة عن الحادث وشهادة الوفاة للراكب والقيام بإعلام الورثة، وفي حالة الإصابة يتم إحضار محضر الشرطة عن الحادث بالإضافة إلى تقرير يوضع حجم ونوع الإصابة.

هل الاستفادة من هذا التأمين يمنع استحقاق المتضرر أي تعويضات أخرى؟

لا فان الاستفادة من هذا التأمين لا يمنع حق المتضرر في مقاضاة هيئة السكة الحديد أو المترو.

ما هو المطلوب للاستفادة من هذا التأمين؟

لا يتطلب صدور أي حكم قضائي للقيام بالاستفادة من تأمين مجمعة التأمين ضد مخاطر السكة الحديد والمترو ، لا يتطلب سوى أن يتم تقديم الأوراق المطلوبة التي ذكرناها من قبل للمسئول وسيتم التعويض بشكل فوري.

ما هى الجهة التي يتم التقدم لها للحصول على التأمين؟

الجهة هي ” مجمعة التأمين ضد مخاطر حوادث السكة الحديد ومترو الأنفاق” ومقرها الدقي في الجيزة ومكان الجهة طبقا للبروتوكول هي موقع الهيئة المصرية للرقابة على التأمين بالاتحاد المصري للتأمين منذ عام 2002.