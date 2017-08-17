أخبار الطقس اليوم الخميس 17/8/2017.. درجات الحرارة المتوقعة فى محافظات مصر

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ورد فى البيان الصادر من خلال هيئة الأرصاد الجوية أنه يتوقع خبراء الأرصاد خلال اليوم أن يسود طقس مائل للحرارة خلال اليوم الخميس وذلك على السواحل الشمالية ويستمر حتى يصل إلى شمال الصعيد كما يتوقع الخبراء في البيان الصادر من الهيئة أن ترتفع درجات الحرارة ويصبح الطقس شديد الحرارة خلال ساعات النهار وذلك على محافظات جنوب الصعيد ثم تنخفض درجات الحرارة تدريجيًا ويصبح الطقس لطيف مع دخول ساعات الليل.

كما ورد في بيان هيئة الأرصاد أنه يتوقع أن تقل خلال اليوم الخميس نسبة الرؤية الصباحية بسبب الشبورة المائية التي من المتوقع ظهورها في ساعات الصباح الباكر وذلك على شمال البلاد كما يتوقع أن تستمر الشبورة في الصباح حتى تصل إلى شمال الصعيد كما ورد أنه من المتوقع أن تظهر كلاً من السحب المنخفضة و السحب المتوسطة على كافة مناطق السواحل الشمالية وعن حركة الرياح المتوقعة ورد أنه سوف يكون أغلبها شمالية غربية معتدل كما يتوقع أن تنشط الرياح أحيانا على سواحل البحر المتوسط.

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وبالنسبة لحالة البحر المتوسط ورد أنه من المتوقع أن تشهد حالته نوع من الاعتدال ثم تتغير تدريجيًا إلى مضطربة كما يتوقع أن ترتفع حركة الموج فيه خلال اليوم ما بين مترين إلى مترين ونصف، وعن حالة البحر الأحمر ورد أنه يتوقع أن تكون معتدلة ثم ترتفع حركة الموج فيه مابين متر ونصف إلى مترين وعن حركة الرياح المتوقعة خلال اليوم الخميس كما أعلن عنها خبراء هيئة الأرصاد ورد أنها سوف تكون سطحية على كلا من البحرين وأنها سوف تكون شمالية غربية خلال اليوم.

وقد جاء فى بيان الأرصاد الجوية عن آخر أخبار الطقس اليوم وما توقعته الهيئة من درجات الحرارة الصغرى العظمى خلال اليوم الخميس على محافظات مصر، فكانت كالتالي:

القاهرة 26 34

الإسكندرية 26 32

الإسماعيلية 23 35

السويس 24 35

العريش 23 33

مطروح 24 32

بورسعيد 25 32

سيوة 24 35

المنيا 26 35

الوادى الجديد 27 38

سوهاج 26 37

شلاتين 29 36

الغردقة 28 38

شرم الشيخ 30 38

أسيوط 23 35

نخل 21 34

طابا 21 35

الفيوم 26 35

دمياط 25 33

بلطيم 26 32

وسط الدلتا 26 34

الطور 26 36

مرسى علم 28 37

رفح 21 32

كاترين 17 32

حلايب 31 34

رأس سدر 25 35

أبوسمبل 28 40

قنا 28 39

الأقصر 27 39

أسوان 28 39

نويبع 28 35

السلوم 23 32.