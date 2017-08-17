محافظة القاهرة تحتفل بمرور 150 عاماً على إنشاء القاهرة الخديوية بإصدار عملات تذكارية

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بدأت محافظة القاهرة، اليوم الأربعاء احتفالاتها بمناسبة مرور 150 عاما على تأسيس القاهرة الخديوية، وذلك بحضور العديد من الوزراء في حديقة الأزهر، ويتضمن الحفل الإعلان عن نتيجة مسابقة التصوير الفوتوغرافي لعمارة القاهرة الخديوية، وبدأ تدشين الطابع البريدي العملة التذكارية التي أعلنت المحافظة عن اصدرهما بهذه المناسبة، إلى جانب وجود عدد من العروض الفنية والاستعراضية تقدمها فرق الفنون الشعبية.

وعزمت محافظة القاهرة على طبع العديد من العملات التذكارية، احتفالا بتأسيس القاهرة الخديوية مكتوب عليها “القاهرة الخديوية” ولونها فضى بالإضافة إلى عملات رمزية، لتوزيعها على الحضور.

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ومن المعروف أن محافظة القاهرة بالتعاون مع المجتمع المدني وأصحاب المحال التجارية، وبعض البنوك، كانوا قد ساهموا في تحديث وتطوير 200 عقار متميز من عقارات القاهرة الخديوية، والتي تحتوى على ما يقرب من 500 عقار متميز موزعة فى عدة أنحاء على أحياء مختلفة “عابدين والأزبكية وحى غرب القاهرة”، كان قد بناها عدد من أمهر المعماريين الإيطاليين و البلجيكيين في عهد الخديو إسماعيل، وحولت هذه العقارات مربع “القاهرة الخديوية” لقطعة من باريس فى هذه الحقبة التاريخية من عمر مصر.

وتحاول الدولة خلال المرحلة الحالية القضاء على ظاهرة العشوائيات من خلال تطوير الاحياء وتطوير هذه العشوائيات بشكل يجعلها ممهدة للحياة بشكل أكثر أمناً وتطويراً .

لذلك توجه الحكومة المصرية بعمل ميزانية خاصة لأنشاء عدد من المجتمعات العمرانية الجديدة فى عدد من مختلف من المحافظات وبأسعار مختلفة تناسب مختلف طبقات .

وفى وقت سابق كان قد صرح “أحمد كامل”، مدير المكتب الفنى للنائب وزير الإسكان لتطوير العشوائيات، إن قضية تطوير المناطق العشوائية بدأ العمل فيها منذ عام 2008، وهناك دعم من القيادة السياسية كبير بهدف تطوير العشوائيات ودفع معدلات الإنجاز، واوضح أن سبب العشوائيات هو التكدس العشوائي من بعض المواطنين للبحث عن فرص عمل، وهو ما يجعلهم يبحثون عن مكان سكن قريب من مكان عمله، وأشار إلى أن تطوير العشوائيات يضمن إعادة توطين وتشغيل سكان المناطق العشوائية.