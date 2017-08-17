وزارة التموين تمهل أصحاب المستودعات الفترة الاخيرة لسداد تأمين الدقيق

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صرح رئيس الشعبة العامة للمخابز “عبد الله غراب”، بأن الدكتور “على المصيلحى” وزير التموين والتجارة الداخلية، قرر مد فترة سداد تأمين الدقيق لأصحاب المستودعات التي يتم صرفها للدقيق المدعم للمواطنين فى بعض المناطق خاصة الحدودية والتي تحبذ إنتاج الدقيق بنفسها بدلاً من الحصول على الخبز المدعم من المخابز، بحيث يكون اليوم الخميس هو آخر فترة لسداد قيمة الدقيق لأصحاب المستودعات، حيث تصرف 10 كيلو دقيق للفرد شهريًا بقيمة 7.5 جنيه.

وقال رئيس الشعبة العامة للمخابز، فى تصريحات إعلامية، أن أصحاب المخابز يستلمون الان حصصهم من الدقيق المطاحن فى كل المحافظات لإنتاج الخبز المدعم بقيمة 5 قروش لكل رغيف، حيث يتم صرف 5 أرغفة لكل مواطن يوميًا من خلال الكروت الذكية.

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وفى وقت سابق ،كان الدكتور “على المصيلحى” وزير التموين والتجارة الداخلية، قد قرر إلزام أصحاب المخابز بدفع قيمة الدقيق مقدمًا كتأمين لمدة لا تقل عن ثلاثة أيام من قيمة الدقيق، بالإضافة لأصحاب مستودعات الدقيق، مشيدًا بتحلى شركاء هذا الإنجاز أصحاب المطاحن والمخابز بالمسئولية، وقرر ان يتم صرف أرصدة الدقيق لهم حتى الأنتهاء تماماً من مهلة السداد.

وقرر أيضاً تشكيل لجنة عليا بهيئة السلع التموينية ولجان فرعية بمديريات التموين على مستوى أنحاء الجمهورية للنظر فى المتأخرات المالية المستحقة عن أجرة الخبز أو الأموال التي سبق سدادها بعض أصحاب المخابز تحت حساب تسليم الدقيق فى فترات ماضية، وكذلك المتأخرات المالية للمطاحن.

تأتى هذه السياسة فى إطار خطة الوزارة لتنفيذ منظومة الخبز الجديدة والتى يصبح من خلالها أصحاب المخابر و أصحاب مستودعات الدقيق والوزارة شركاء أساسيين فى عملية أنتاج الدقيق بما يضمن للدولة وللمواطن عدم ضياع حقه فى وصول الدعم المقدم لرغيف الخبز .