الجريدة الرسمية تنشر أحدث القرارات الجديدة للرئيس السيسي

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قامت الجريدة الرسمية بالبلاد، صباح اليوم الخميس، بنشر أحدث قرارات السيد رئيس جمهورية مصر العربية الجديدة، حيث أعلن سيادته عن عدد من القرارات الجمهورية الجديدة المتعلقة بالشأن الداخلي بالبلاد.

ورد في طيات صفحات الجريدة الرسمية نص بقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي قد تضمنت القرار الذي يحمل رقم ٣٥٧ لسنة ٢٠١٧ والخاص بتعيين القاضي زكريا عبدالعزيز عثمان والذي يشغل منصب النائب العام المساعد مدير التفتيش القضائي للنيابة العامة فى وظيفة رئيسا بمحكمة استئناف القاهرة، كما ورد ضمن القرارات الجديدة أنه قد تقرر أن يتم ندب القاضي زكريا عبدالعزيز عثمان والذي يشغل حاليًا منصب الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة من أجل العمل فى وظيفة مساعدًا لوزير العدل لشئون مكافحة الفساد وشكاوى المواطنين.

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كما ورد ضمن قرارات السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي قرار رسمي يحمل رقم ٣٦٠ لسنة ٢٠١٧ حيث جاء بين طياته أنه سيتم عزل محمد حامد أبو العلا الشريف والذي يشغل منصب نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية فى الفترة الحالية من وظيفته، كما صدر قرار جديد يحمل رقم ٣٦١ لسنة ٢٠١٧ وكان فيه قرار بعزل أحمد محمد صباح والذي يشغل منصب النائب بهيئة قضايا الدولة فى هذه الفترة من وظيفته الحالية.

وعن باقي قرارات رئيس الجمهورية التي تم الإعلان عنها اليوم الخميس وتم نشرها بالجريدة الرسمية بالبلاد أن الرئيس قد أصدر قرارا آخر بأن يتم نقل السيد وائل نبيل طه محمد والذي يشغل منصب الرئيس مِن الفئة أ بمحكمة أسوان الابتدائية فى الوقت الحالي إلي وظيفة غير قضائية حيث ورد أن تكون وظيفته فى وزارة التنمية المحلية حيث اشترط القرار أن تكون الوظيفة الحالية تعادل درجة وظيفته الحالية بالإضافة إلى احتفاظه بمرتبه فيها.

وعن القرار الجمهوري الذي يحمل رقم ٣٦٣ لسنة ٢٠١٧ أنه من المقرر أن يتم نقل السيد عادل طلعت عبدالخالق طلعت والذي يشغل منصب الرئيس مِن الفئة أ بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية بشكل فوري من وظيفته الحالية إلي وظيفة غير قضائية وتكون الوظيفة الجديدة بوزارة الصحة والسكان وقد اشترط أن تكون تعادل درجة وظيفته الحالية بالإضافة إلى احتفاظه بمرتبه فيها.