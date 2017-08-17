داعية سلفي يبيح زواج البنت فور ولادتها

قام أحد الشيوخ المشهورين بتفجير قنبلة جديدة بخصوص سن الزواج بالنسبة إلى الفتيات حيث أكد الداعية السلفي والذي يدعى أبو يحيى الصرماني فى تصريحاته الإعلامية والتي قد تم نشرها مؤخرًا أنه بالنسبة إلى الشرع لم يحدد بين طياته سن معينة من أجل أن يتم فيه اتخاذ قرار نهائي بشأن زواج البنات أو وضع قاعدة موحدة يمكن الأخذ بها في هذه النقطة.
كما أكد الداعية في حواره على أنه يجوز للفتاة المسلمة الزواج في أي وقت من عمرها وفي أي سن من سنوات عمرها حتى لو تم ذلك فور ولادتها وقام والدها بالعقد لها علي رجل رآه مناسبا لها وحتى لو تزوجت وكان عمرها يوم وذلك علي حسب زعمه وتصريحاته.
وأشار الداعية السلفي في حواره إلى أن هناك فرقا كبير فى معني الزواج بين الزواج بالعقد فقط وبين أن يكون الزواج بالدخول فعليا وهو ما يفرق بينهم في إشارته بجواز تزويج الفتاة في أي عمر كان.
وأضاف الشيخ أبو يحيى الصرماني فى خلال لقائه الإعلامي والذي قد تم إذاعته علي شاشة برنامج “صح النوم” حيث قام بتقديم الإعلامي الشهير محمد الغيطي، والذي قد تم نقله علي شاشة القناة الفضائية ” “LTC، أنه كما يحق تزويج الفتاة قبل البلوغ يحق للفتاة ايضًا في هذه الحالة بعد أن تصل إلى سن البلوغ وهو السن القانونية أن تقوم برفض الشاب الذي تم تزويجه لها بإخبار والدها بصفته ولي أمرها.
وتابع الشيخ فى حواره التليفزيوني أنه بالنسبة إلى الشريعة الإسلامية لم تحدد بشكل صريح سن معينة لزواج الفتاة المسلمة بل ترك الأمر مفتوحا كما أنه قد ورد فى أراء جمهور العلماء الفقهية فى العصر الحالي أنهم قد حددوا سن البلوغ عند الفتاة حاليًا حوالي 15 عاما هجريا، وبالنسبة إلى مذهب أبو حنيفة فقد قام بتحديد سن بلوغ الفتاة عند 18 عاما هجريا وهو السن التي تخير فيه ما بين الاستمرار فى هذه الحياة الزوجية التي قد اختاره لها ولي أمرها أو طلب الإنفصال كما أنه يؤخذ برأيها فيه.
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