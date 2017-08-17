الإعلان عن أحدث وظائف الكويت فى مصر

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قامت الإدارة المركزية لشئون البر والأوقاف والتي تتبع فى عملها وزارة الأوقاف المصرية، بالإعلان عن فتح باب التقدم من أجل شغل عدد من الوظائف الخالية من قبل دولة الكويت حيث ورد بالإعلان أن الكويت ترغب في تعيين أحد الأفراد الذين تنطبق عليهم الشروط اللازمة في هذه الفترة في وظيفة باحث اجتماعي علي أن يكون ندبًا إلى المكتب الكويتي والذي يختص عمله في المشروعات الخيرية الموجودة بجمهورية مصر العربية وتحديدًا فى محافظة القاهرة وأن يكون المتقدم لهذه الوظيفة من بين العاملين بهيئة الأوقاف علي أن يكون عمله لفترة محددة على سبيل الإعارة.

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جاء في الإعلان الرسمي الصادر من دولة الكويت والتي قد أعلنت عنه هيئة الأوقاف المصرية في بيان رسمي لها و نشرته عدد من المواقع الإخبارية أن هناك شروط محددة يجب أن يتحلي بها المتقدم لشغل هذه الوظيفة وكانت هذه الشروط كالتالي:

أن يكون المتقدم لهذه الوظيفة قد حصل على الدرجة الثانية على الأقل. ألا يكون المتقدم لهذه الوظيفة قد سبق له وتم مجازاته أو توقيع عقوبة عليه بأي جزاء سواء كانت هذه العقوبة والجزاء من قبل النيابة الإدارية أو من قبل المحكمة التأديبية. ألا يكون المتقدم لهذه الوظيفة قد وقع عليه أي جزاء من قبل من ناحية الوزارة وذلك في آخر ثلاثة أعوام ماضية وطبقًا لما ورد في التقارير الصادرة بشأنه وأن يكون تقديره في هذه التقارير عن تلك السنوات ممتازًا. أن يكون المتقدم لهذه الوظيفة مجيدًا للتعامل مع الحاسب الآلي. يفضل أن يكون المتقدم لهذه الوظيفة من الأفراد الذين يجيدون إحدى اللغات الأجنبية بشكل جيد.

ورد في طيات الإعلان الرسمي الخاص بوظائف الكويت في مصر والذي قد أعلنت عنه وزارة الأوقاف المصرية أنه على من يرغب فى التقدم إلى هذه الوظيفة بشكل رسمي يرجى إرسال الطلب الخاص به في موعد أقصاه أسبوع وذلك من تاريخ نشر الإعلان رسميًا حيث يتوجب علي الراغبين في التقدم أن يقوموا بملء الاستمارة بشكل صحيح كما أن التقديم سوف يكون على موقع الوزارة الرسمي في تلك الفترة.