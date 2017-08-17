قرار جمهوري بالتعامل مع أمير دولة الكويت معاملة المصريين وتملكه 163 فدانا بمحافظة الشرقية

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قامت الجريدة الرسمية بنشر قرار رئيس الجمهورية اليوم الخميس الموافق السابع عشر من أغسطس لعام 2017 برقم 386 لسنة 2017، والذي يختص بمعاملة أمير دولة الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح، بمعاملة المصريين والمقررة في القيام بتطبيق أحكام القانون الصادر برقم 143 لسنة 1981 التي تمت الإشارة إليه، كما نص القرار على تملك الامير الكويتي قطع الأراضي التي سيتم ذكرها.

حيث سيملك قطع أرض تبلغ مساحتها ” ست أفدنة بجانب أربع قراريط وستة عشر سهما، بحوض خارج زمام المستجد الشرقي 9، وهذا يعتبر قسم أول وحاليا بناحية قصاصين الشرق وهى تابعة لمركز الحسينية المتواجد بمحافظة الشرقية، حيث أن الأرض يملكها محسن إسماعيل محمد أبو العزم وقام ببيعها بموجب العقد المشهر برقم 204 والذي صدر بتاريخ 22/11/1990 وسجل في الشهر العقاري الزقازيق في محافظة الشرقية .

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كما تملك قطعة أرض تبلغ مساحتها 128 فدانا، بحوض خارج زمام المستجد الشرقي 9، وهذا يعتبر قسم أول وحاليا بناحية قصاصين الشرق وهى تابعة لمركز الحسينية المتواجد بمحافظة الشرقية، حيث أن الأرض يملكها كلا من صلاح محمد السروى، وسعاد صلاح محمد السروى، وهدى صلاح محمد السرور، وتيسير أحمد سيد وتم شراؤها منهم بموجب عقد مسجل في الشهر العقاري الزقازيق في محافظة الشرقية.

وأيضا تملك قطعة أرض تبلغ مساحتها تسعة وعشرون فدان وقيراط واحد والمتواجدة بزمام المنير مشتول السوق التابعة لمركز بلبيس في محافظة الشرقية، والتي يملكها صريح محمد أحمد السروري وتم شراؤها منه بموجب عقد مسجل في الشهر العقاري بمحافظة الشرقية.

كما قام الرئيس عبد الفتاح السيسي مسبقا خلال عام 2016 بإصدار قرار برقم 432 لسنة 2016، الذي يقرر به على معاملة عاهل مملكة البحرين، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، معاملة المصريين وهذا تطبيقا للقانون الصادر برقم 14 لسنة 2012 ، والذي يختص بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، والتي تم تعديلها بموجب القانون الصادر برقم 95 لسنة 2015 ولائحته التنفيذية.

ويتعلق قرار الرئيس السيسي بتملك ملك البحرين حمد بن عيسى أراض ومبان وفيلات تتواجد في خليج نعمة المتواجدة بمدينة شرم الشيخ الواقعة في محافظة جنوب سيناء وهذا بغرض الإقامة