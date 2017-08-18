الأرصاد الجوية تحذر المواطنين من طقس الجمعة

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ورد في البيان الصادر من خلال هيئة الأرصاد الجوية عن أخبار طقس يوم الجمعة أن من المتوقع أن يسود خلال هذا اليوم طقس شديد الحرارة حيث ترتفع درجات الحرارة المتوقعة وذلك علي أغلب محافظات ومناطق جنوب الصعيد في ساعات النهار ثم تنكسر الموجة الحارة وتنخفض درجات الحرارة بشكل تدريجي حتى يصبح الطقس معتدلاً في ساعات الليل، كما يتوقع خبراء الأرصاد طبقًا لما أعلن عنه الأرصاد أن يكون طقس الجمعة لطيفاً في أغلب محافظات شمال الصعيد بالإضافة إلى السواحل الشمالية فى البلاد.

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هذا وقد ورد في البيان الصادر من قبل هيئة الأرصاد أنه يتوقع أن تظهر خلال اليوم كلاً من السحب المنخفضة بالإضافة إلى السحب المتوسطة وذلك على كلاً من سواحل البلاد الشمالية، وفى حلايب وشلاتين كما حذر خبراء الأرصاد من إحتمالية هطول الأمطار الخفيفة علي بعض المحافظات وقد جاء فى تصريحات الأرصاد أنه سوف تنشط حركة الرياح على كلاً من سواحل البحر المتوسط، كما يتوقع أن تكون حركة الرياح أغلبها معتدلة شمالية غربية، كما ورد أيضاً أنه يتوقع وجود شبورة مائية في الصباح الباكر من يوم الجمعة، ويترتب علي هذا قلة الرؤية عند السائقين مما حذر الأرصاد أصحاب المركبات في هذا الوقت من الرؤية الأفقية وطالبتهم بتوخي الحذر.

وعن حالة البحر الأحمر، المتوقعة خلال اليوم الجمعة أكد بيان هيئة الأرصاد الجوية أنه يتوقع أن ترتفع حركة الموج به خلال اليوم إلى حوالي متر ونصف، كما توقع خبراء الأرصاد أن تكون حركة الرياح خلال ساعات النهار شمالية غربية، بينما من جهة أخرى قد ورد أنه بالنسبة لحالة البحر الأبيض المتوسط المتوقعة خلال اليوم فقد أكد بيان هيئة الأرصاد، أنه سوف ترتفع حركة الموج فيه به ما بين متر إلى متر ونصف، وأنه سوف تكون حركة الرياح المتوقعة عليه سطحية شمالية غربية مما يؤكد تأثيرها باختلاف حالة الطقس.