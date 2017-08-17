أهم رسائل الرئيس السيسى من تشاد

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عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره التشادي إدريس ديبي مؤتمرا صحفيا اليوم الخميس الموافق السابع عشر من شهر أغسطس الجاري بمقر رئاسة الجمهورية بالعاصمة التشادية أنجمينا لاستعراض أهم ما جاء في المباحثات بين الرئيسين، وفى البداية أعرب الرئيس السيسي عن سعادته بهذه الجولة الإفريقية متوجها في الوقت ذاته بكل التحية والتقدير والاحترام للرئيس التشادي ولشعبه العظيم، ووعد بأن هذه الزيارة التي قام بها لن تكن الأخيرة.

وأشار إلى حرص مصر الكبير على تقديم كافة سبل العون والمساعدة اللازمة لدولة تشاد في ضوء كونها دولة حبيسة، حيث أكد أنه جاء بيد ممدودة للتعاون والسلام والبناء والاستقرار، مؤكدا على وجود العديد من التحديات والمشكلات الكبيرة التي تواجه كلا من الدولتين والتي تتطلب أفكارا جديدة للتغلب عليها، لافتا أن الدولتين لديهما التزاما واضحا بإيجاد حلول حقيقية لتسهيل الحركة بين مصر وتشاد، وإذا تم اتخاذ القرار فلن يكون هناك تردد في تنفيذه.

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كما اعرب الرئيس السيسى عن تقديره الكبير للجهود العظيمة التي يقوم بها الرئيس التشادي في تجمع الساحل والصحراء الذي يعتبر ثاني أكبر تجمع بالرغم من الصعوبات والتحديات الكثيرة التي تواجهها الدولة والتضحيات التي تقدمها في مجال حفظ الأمن ومواجهة الإرهاب والتطرف، باعتبار أن هذه الظاهرة من أكثر الظواهر المنتشرة حاليا والتي تهدد أمن واستقرار العديد من الدول العربية.

وأشار أن قضية الإرهاب تتطلب مواجهة شاملة ليس فقط على الصعيدين الأمني والعسكري، وإنما من خلال الثقافة والتعليم وغير ذلك من الأصعدة والمجالات المختلفة بالشكل الذي يضمن في النهاية الوصول إلى نتائج حاسمة في هذه المواجهة وحتى يتم اقتلاع الإرهاب من جذوره والقضاء عليه، لافتا على أنه سيعمل بصورة دائمة للتغلب على كافة التحديات التي تواجه الشعوب والتي تضع على عاتقه مسئولية العمل على تحقيق الرفاهية واستقرارها وتقدمها، مضيفا أن المباحثات المنعقدة تناولت سبل بذل المزيد من الجهد لتحقيق مثل هذه الأهداف.

وفى النهاية أعرب عن خالص الامتنان والتقدير للرئيس التشادي متوجها له بالشكر على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة متطلعا لاستقباله بمصر فى المستقبل القريب.