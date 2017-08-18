الأسعار الجديدة لللحوم السودانية والمجمدة بعد زيادتها من وزارة التموين

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مع اقتراب قدوم عيد الأضحى المبارك الذي ما هو إلا أسبوعين على الأكثر ويبدأ سائر المسلمون باستقباله، تستعد مختلف الأسر لعمل التجهيزات والتحضيرات الخاصة به، حيث يعد هذا الوقت من أكثر الأوقات التي يهتم فيها المواطنين بأسعار اللحوم لشرائها وتوفيرها في منازلهم قبل قدوم العيد، ومن المتعارف عليه أن الفترة الحالية تشهد ارتفاعا كبيرا في أسعار اللحوم، ولذا يتجه العديد من الأشخاص لشراء هذه اللحوم من منافذ التموين والمجمعات الاستهلاكية حيث تقل أسعارها عن تلك المتواجدة في الأسواق الخارجية، ولكن وزارة التموين لحقت بركب الزيادات الذي لحق بكافة السلع على حد السواء.

حيث قرر وزير التموين رفع أسعار اللحوم السودانية، ليصل سعر الكيلو إلى 85 جنيه مصري بدلا من ثمانون جنيه، كما تضمن القرار زيادة أسعار اللحوم المجمدة ليسجل السعر الخاص بها ستون جنيه مصري بدلا من 48 جنيها للكيلو الواحد، وقد تم إقرار هذا السعر الجديد ليتم تنفيذه والبيع به في جميع منافذ بيع الوزارة والمجمعات الاستهلاكية التابعة لها.

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تجدر الإشارة إلى أنه حتى بعد إقرار هذه الزيادات التي قد نتفق أو نختلف على ميعادها والذي يراه البعض أنه غير ملائم لأنه يحمل المواطن أعباء إضافية وسط الارتفاع الجنوني في الأسعار ومع ذلك تبقى اللحوم السودانية أقل تكلفة من اللحوم البلدية والتي وصل السعر الخاص بها إلى 145 جنيه مصري، الأمر الذي دفع الكثير من المواطنين إلى مقاطعتها والبحث عن بدائل أخرى لها.

على الجانب الآخر، أعلنت وزارة التموين أنها قد قامت بتوفير أكثر من 500 رأس من خراف الأضاحي في مختلف منافذ بيع الوزارة بجميع محافظات مصر وبسعر يصل إلى ستون جنيها للكيلو جرام الحي، وقد حرصت الوزارة على طرح هذه الأضاحي قبل فترة كافية من العيد لتلبية احتياجات ومتطلبات المواطنين وتخفيف الأعباء عليهم.

كما قررت الوزارة أيضا طرح أكثر من ألف طن من الخراف القادمة من السودان والتي يصل السعر الخاص بها إلى 75 جنيه مصري للكيلو الواحد، يأتي ذلك في إطار الاستعدادات التي تقوم بها الوزارة لاستقبال عيد الأضحى المبارك الذي من المقرر أن يأتي في الأول من شهر سبتمبر القادم للعام 2017.