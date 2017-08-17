الجيش المصرى والأمريكى يبدآن التدريب العسكرى المشترك “النجم الساطع”

Advertisements

تشارك القوات المسلحة الأمريكية في التدريبات العسكرية التي يطلق عليها اسم “النجم الساطع” والتي تشترك فيها مع مصر، لأول مرة منذ الإطاحة بنظام الرئيس المصري الأسبق “حسني مبارك” عقب ثورة يناير في 2011.

ويرجع التمرين المشترك مرة أخرى والذى يعود تنظيمه إلى أوائل الثمانينات، بعد توقيع اتفاقية “كامب ديفيد” خلال إدارة الرئيس الأسبق “جيمي كارتر” .

Advertisements

وكان قد تم إجراء تمرينات “النجم الساطع” منذ ذلك الوقت وفى كل عام حتى عام 2012، عندما تم إلغاء المناورات العسكرية بسبب عدم الاستقرار في مصر بعد الإطاحة بمبارك.

وهو ما دفع الرئيس الأمريكي السابق “باراك أوباما” الى الغاء هذه المناورات العسكرية المشتركة في عام 2014 بسبب مزاعم حول انتهاكات حقوق الإنسان كانت قد وقعت من قبل الحكومة المصرية في أعقاب الاحتجاجات الحاشدة التي شهدتها البلاد فى الـ30 من يونيو والتى أطاحت بنظام حكم جماعة “الإخوان المسلمين” الرئيس المصري السابق “محمد مرسي” في عام 2013.

وصرح “جوش جاك” المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية والتي تشرف على القوات الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط إن تدريبات “النجم الساطع 2017″، هى تدريب ثنائي للقيادة يحتوي على تدريبات ميدانية و يتضمن أيضاً مناقشات مع كبار القادة في مصر.

وكان قد أعلن أحد مسؤولين وزارة الدفاع الأمريكية، إن ما يقرب من 200 جندي أمريكي سيشاركون في هذه المناورات العسكرية، وفي آخر مرة أجريت مناورات “النجم الساطع” في عام 2009، شارك نحو 1.3 ألف من الجنود وأعضاء مشاة البحرية الأمريكية.

وأضاف”جاك” أن المشاركة تعمل على تقوية العلاقات العسكرية بين القوات الأمريكية وشركائنا المصريين” ، وأردف حديثه بأن: “هذه العملية تعمل على تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين من خلال الاستجابة لمختلف السيناريوهات الأمنية الحديثة”.

وتابع: “اننا نُقدر الدعوة للعمل مع القوات المسلحة المصرية”، يذكر ان القوات المسلحة المصرية دائما ما تقوم بمثل هذه التدريبات والمناورات العسكرية المشتركة مع الجيوش العربية وخاصة الجيش الأردني والإماراتي مما يضفي قوة ومهابة لهذه الجيوش .