عاجل.. قناصة يستهدفون كمين شرطة بالعريش

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ورد منذ قليل أنه قد أصيب ضابط شرطة خلال اليوم بطلق ناري، حيث وقع الحادث منذ قليل من قِبَل عدد من القناصة الذين قد قاموا مساء اليوم الخميس باستهداف كمين شرطة موجود فى منطقة “الفواخرية” والتي توجد فى العريش وتحديدًا القريبة من سوق الخميس الموجود بالمنطقة.

جدير بالذكر أنه قد قام مصدر أمني مسؤول منذ قليل وبعد وقوع هذا الحادث بالتأكيد علي أنَّه قد قام عدد من المسلحين بإطلاق وابل من الرصاص على بعض عناصر الشرطة التابعين إلى قوات الكمين الموجود في محافظة العريش عن طريق استخدام بنادق قناصة تم تزويدها بكاتم صوت.

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وأضاف المصدر المسؤول في تصريحاته الإخبارية أنَّ عملية إطلاق النيران قد ترتب عليها إصابة الملازم أول كان موجود داخل الكمين وقت وقوع الحادث، حيث أعلن أنه قد أصيب الملازم سعيد إبراهيم العطار ويبلغ من العمر “24 عامًا”.