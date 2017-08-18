أخبار الطقس اليوم الجمعة 18/8/2017.. درجات الحرارة المتوقعة علي محافظات مصر

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ورد في البيان الصادر عن خبراء هيئة الأرصاد الجوية فيما يخص حالة الطقس المتوقعة خلال اليوم الجمعة إنه يتوقع أن يسود علي أغلب محافظات البلاد طقس مائل للحرارة وخاصة على كلاً من السواحل الشمالية وتستمر حالة الطقس المتوقعة حتى تصل إلى محافظات الوجه البحري ومحافظة القاهرة كما ورد فى بيان هيئة الأرصاد أنه سوف يستمر الطقس الحار على محافظات شمال الصعيد كما يتوقع أن ترتفع درجات الحرارة المتوقعة طبقًا لبيان هيئة الأرصاد ويصبح الطقس شديد الحرارة على كلاً من جنوب الصعيد في ساعات النهار ثم تنخفض درجات الحرارة تدريجيًا مع دخول ساعات الليل و يصبح الطقس لطيف ليلا.

كما ورد في بيان هيئة الأرصاد الجوية أنه فيما يخص حالة الطقس المتوقعة خلال اليوم الجمعة أنه سوف تقل الرؤية الصباحية بسبب الشبورة المائية وذلك فى ساعات الصباح الباكر على كلاً من شمال البلاد حتى تصل إلى محافظات شمال الصعيد كما يتوقع خبراء الهيئة في البيان الصادر منهم أن تظهر كلاً من السحب المنخفضة و السحب المتوسطة على كلاً من السواحل الشمالية، وعن حركة الرياح المتوقعة ورد أنه من المتوقع أن يغلب عليها أن تكون شمالية غربية خفيفة ثم تتغير وتصبح معتدلة.

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أما فيما يخص حالة البحرين سواء كان البحر المتوسط والبحر الأحمر فإنه يتوقع طبقا لما صرح به خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل خلال اليوم كما يتوقع الأرصاد أن ترتفع حركة الموج خلال اليوم متأثرة بالتغيرات في حالة الطقس فيه ما بين متر ونصف إلى مترين وعن حركة الرياح المتوقع ورد أنها سوف تكون سطحية شمالية غربية.

وقد جاء فى بيان هيئة الأرصاد الجوية فيما يخص درجات الحرارة الصغرى والعظمى المتوقعة اليوم الجمعة على كافة محافظات جمهورية مصر العربية، فكانت كالتالي:

القاهرة 26 34

بورسعيد 25 32

السويس 24 35

طابا 21 36

دمياط 25 32

شرم الشيخ 30 37

سيوة 24 35

الإسكندرية 26 32

مطروح 24 32

بلطيم 26 33

نخل 21 35

كاترين 19 34

الغردقة 28 38

الإسماعيلية 23 34

العريش 23 34

مرسى علم 28 37

الأقصر 27 41

سوهاج 26 37

رأس سدر 25 35

أبوسمبل 28 41

الوادى الجديد 27 39

قنا 28 39

رفح 20 33

حلايب 31 36

أسوان 28 42

الشلاتين 29 38

الطور 26 36

وسط الدلتا 26 34

أسيوط 23 36

المنيا 26 35

الفيوم 26 36

نويبع 28 36

السلوم 23 31.