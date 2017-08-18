وفاة أول حاج مصري بمطار القاهرة الدولي مرتديا ملابس الإحرام

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توفي أول حاج مصري بمطار الدولي إثر إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية على الطائرة السعودية التي كانت في طريقها إلى مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية قبل إقلاعها بدقائق قليلة، وقد تم إنزال الجثمان والذي كان مرتديا ملابس الحج من الطائرة وتم نقله إلى المستشفى وإبلاغ أسرته بوفاته لدفنه.

هذا وقد أكدت أحد المصادر الطبية بالمطار، أن برج المراقبة كان قد تلقى إخطارا من الطائرة السعودية رحلة رقم 360 بضرورة إرسال طاقم طبي وسيارة إسعاف لإنقاذ حياة الراكب، وعلى الفور قام الطاقم الطبي تحت إشراف مدير الحجر الطبي بالانتقال إلى الطائرة في محاولة لإسعاف الراكب والبالغ من العمر ستون عاما إلا أنه توفى في الحال، وتم نقل الجثمان إلى مستشفى هليوبوليس بعلم مشرف إسعاف المطار وتحت إشراف مدير إسعاف القاهرة، ليكون بذلك أول واقعة وفاة لحاج مصري حدثت اليوم الجمعة الموافق الثامن عشر من شهر أغسطس الجاري للعام الميلادي 2017.

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على الجانب الآخر، كانت قد انتهت شركة مصر للطيران اليوم الجمعة 18 أغسطس من تفويج آخر رحلات نقل الحجاج الفلسطينيين وذلك بالإقلاع ثلاثة رحلات جوية إلى مطار جدة الدولي بالمملكة العربية السعودية ضمن جسرها الجوى لنقل الحجاج، وقد أكدت بعض المصادر بالشركة أنها بنهاية رحلات اليوم تكون بذلك قد انتهت من تفويج حجاج الدولة الفلسطينية بتنظيم إحدى عشر رحلة جوية متجهة إلى جدة لنقل ما يقرب من ثلاثة آلاف حاج، على أن تكون العودة في اليوم العاشر من شهر سبتمبر القادم للعام الميلادي الجاري 2017.

من جانبه أكد رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، أن قيام الشركة بنقل حجاج كلا من دولتي فلسطين ومالي يأتي في إطار الدور الريادي والهام الذي تقوم به الشركة في خدمة ضيوف الرحمن من الحجاج وما تتمتع به الشركة من مكانة متميزة في القارة السمراء ومنطقة الشرق الأوسط، ولذا تضع على عاتقها دائما مسئولية تقديم أفضل وأحدث الخدمات للمواطنين سواء المصريين أو مواطني الدول الأخري العربية منها والأجنبية حتى تكون على قدر الثقة والمسؤولية والمكانة الخاصة بها.