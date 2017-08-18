مميزات وعيوب عدادات الكهرباء الكودية التي أعلنت الوزارة عنها

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أعلنت وزارة الكهرباء عن اتجاهها للتوسع في استخدام العدادات الكودية كبديل للعدادات القديمة التقليدية، ولهذه العدادات العديد من المزايا والتي يأتي في مقدمتها أنها توفر للمشترك إمكانية مراقبة الاستهلاك الخاص به من التيار الكهربائي حيث يكون بمقدوره متابعة استهلاكه من خلال شاشة موجودة بالعداد والتي يمكن من خلالها معرفة ما تبقى من رصيده الشهرى، وبالتالي تقسيمه على باقي استخداماته اليومية، كما أنه يوضح له نوع شريحة الكهرباء التي سوف يتم محاسبته عليها مما يوفر له فرصة تقليل استهلاكه تجنبا لارتفاع الفواتير.

ومن ضمن مزاياه أيضا أنه لا يتضمن وجود أي خطأ عند حساب التكلفة الخاصة بقيمة استهلاك الكهرباء بعكس العدادات القديمة المستخدمة والتي كانت تعتمد على القراءة التي يحددها محصل الكهرباء والتي في أغلب الأحوال كان يوجد بها أخطاء في القراءة وبالتالي أخطاء في حساب تكلفة فاتورة الكهرباء، ومن الممكن شحن العداد بمبلغ مالي بسيط يبدأ من عشرة جنيهات كحد ادني وحتى عشرة آلاف جنيه كحد أقصى في المرة الواحدة، وبالتالي يمكن للمستهلك استهلاك ما يشاء من الكهرباء ومراقبة هذا الاستهلاك من خلال مراقبة العداد.

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كما أنه يمنع محاولات سرقة التيار الكهربائي وذلك من خلال الشاشة الخاصة به والتي يمكن من خلالها مقارنة قيمة قراءة الدخول والخروج من العداد، كما يمكن الحصول على كارت بدال فاقد بسهولة من الشركة القابضة للكهرباء مقابل دفع مبلغ مالي بسيط بقيمة 18.50 جنيه، ويوجد في هذا النوع من العدادات لمبات تحذيرية والتي من شأنها تساعد المستهلك في معرفة موعد قرب انتهاء رصيد العداد، ومن ضمن مزاياه أيضا أنه في الإجازات الرسمية إذا ما انتهى الرصيد فيه يستمر متصل بالتيار الكهربائي حتى الساعة العاشرة من صباح اليوم التالي للإجازة.

وفيما يتعلق بعيوب العدادات الكودية، فمن أهمها أن هذا النوع من العدادات يقوم بفصل نفسه حالة زيادة الأحمال عن الحدود المسموح بها، كما أنه في حالة التلاعب فيه من قبل أي شخص غريب لا يكون على علم ودراية بكيفية استخدامه فإن العداد يقوم بفصل التيار الكهربائي نهائيا، هذا فضلا عن أن عمر بطارية هذا العدد تصل إلى عشرة سنوات فقط.