مصر تمتلك أغلى سعر للقمامة في العالم

Advertisements

باتت القمامة هي كنز القرن الحادي والعشرين بعدما تزايدت استخداماتها وباتت العديد من الدول العربية تهتم بها مع تقدم صناعة إعادة التدوير حيث يمكن من خلالها ربح كميات طائلة من الأموال بصورة سهلة وبسيطة والتي تعتمد على فصل المواد الصلبة عن غيرها من المواد الأخرى البلاستيكية عن المواد العضوية وغيرها، بمعنى أن يتم فصل كل مادة عن الأخرى.

وتعتبر مصر من أهم الدول التي تنتج سنويا كميات كبيرة من القمامة والتي تصل إلى خمسة وسبعون مليون طن، وتعد محافظة القاهرة من أكثر المحافظات المنتجة للقمامة والتي تصل إلى 22 مليون طن سنويا، في قمامة مصر هي الأغلى ثمنا في العالم.

Advertisements

وقد قام معهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة بإجراء دراسة حديثة والتي أثبتت أن القمامة التي تنتجها مصر وبخاصة محافظات القاهرة الكبرى تعتبر من أغنى أنواع القمامة في العالم، نظرا لأن الطن الواحد من هذه القمامة من الممكن أن يحقق ثمنا مرتفعا والذي قد يصل إلى ستة آلاف جنيه مصري لما يحتويه من مكونات هامة للغاية في الصناعات التحويلية والتي يمكن من خلالها توفير المزيد من فرص العمل للشباب بما يعادل 120 ألف فرصة عمل، وبالتالي التغلب على مشكلة البطالة التي تعد من المشكلات الرئيسية في مصر.

على الجانب الآخر أكد الجهاز المركزي للإحصاء أن 44.8% من الأسر المصرية تقوم بالتخلص من القمامة الخاصة بها بطريقة عشوائية وفى المقابل هناك بعض الأسر التي تتخلص منها بطريقة آمنة من خلال شركات النظافة، تجدر الإشارة أن مصر تقوم بإنتاج ما يقرب من خمسة عشر مليون طن قمامة في اليوم الواحد في مدينة القاهرة باجمالي 450 ألف طن سنويا، فضلا عن إنتاج 13 ألف طن قمامة في الجيزة بإجمالي 390 ألف طن سنويا، والجدير بالذكر أيضا أن دولة الصين تقوم باستيراد القمامة من مصر وتعيد تصنيعها وإعادة بيعها بعد تصنيعها في العديد من المنتجات البلاستيكية المختلفة.

من جانبه أكد الرئيس التنفيذي لشركة توازن، أن صناعة تدوير المخلفات الصلبة في مصر تفتقر إلى التمويلات اللازمة والتي من شأنها تحقق التنمية في هذا المجال، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن هذه التمويلات تتطلب نحو 14 مليار جنيه مصري.