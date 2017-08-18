تعرف على فئات كروت الشحن الخاصة بعدادات الكهرباء الجديدة ومميزاته

Advertisements

خلال المؤتمر الصحفي الخاص بشركة شمال القاهرة الذي أقيم يوم أمس في إجراء جديد، قام مدير تطوير شركة فوري فؤاد القصاص، بالتصريح عن الرسوم الخاصة بكروت شحن عداد الكهرباء الجديد المدفوعة مسبقا، قام بلفت الانتباه حاول أن الرسوم تبدأ من اثنين جنيه وهذا كحد أدنى للقيام بشحن الكروت بداية من الفئة عشرة جنيهات إلى الخمسون جنيها.

كما قام القصاص بالتوضيح على أن تصل الرسوم كحد أقصى إلى ثمانية جنيهات وهذا لشحن كارت كهرباء تصل قيمته المدفوعة إلى خمسمائة جنيها، وأشار إلى أن عدد المستفيدين من الكروت وتقوم باستهلاك عداد الكهرباء الجديد نحو 320 ألف مشترك.

Advertisements

كما صرح مدير تطوير الأعمال بشركة فورى فؤاد القصاص خلال المؤتمر الصحفي، بأن تم توقيع اتفاق خاص شركة دهب لخدمات فوري لفواتير استهلاك الكهرباء، وكان هذا بحضور رئيس مجلس إدارة شركة شمال القاهرة المهندس ناجي، بالإضافة إلى رئيس القطاع التجاري لشركة شمال القاهرة المحاسب سعد بشير كما حضر عدد من ممثلي شركة فورى دهب .

حيث أن عداد الكهرباء الجديد له عدة مميزات قد قامت وزارة الكهرباء بتقديمها للمواطنين تتمثل في عدة نقاط أهمها.

يقوم عداد الكهرباء الجديد بإتاحة مراقبة وترشيد استهلاك الكهرباء، حيث يتم إظهار الرصيد المتبقي فيمكنك من الحفاظ على الاستهلاك.

لا يتم قطع التيار الكهربي على المشترك إذا نفذ رصيد الكارت من الفترة الساعه خمسه عصرا إلى الساعة العاشرة صباحا.

كما أن بالعداد لمبة بيان متواجدة بالعداد تقوم بالإضاء عند انخفاض الاستهلاك إلى 25% وتعمل بالتنوير للمرة الثانية عند انخفاض الاستهلاك إلى 10%، حتى يتمكن المشترك من شحن الرصيد قبل أن ينتهي.

يتمتع المشترك بمعاملة الشرائح في استهلاك الكهرباء دون وجود أى زيادات في أسعار الكهرباء في حالة استخدام العميل العداد الذكي.

وأيضا يتيح للعميل تحديد كمية الكهرباء الذي يرغب في استهلاكهاء بناء على إمكانياته، بالشحن من أقرب فرع لشركة منه أو من خدمة فورى القريبة منه.

كما لا يمكن التلاعب بعداد الكهرباء الذكي حيث يتم المقارنة بين القراءة الداخلة والخارجة من العداد وتتم المحاسبة على القراءة الأكبر.