البعثة الأثرية المصرية تعثر على مقابر ترجع للعصر القبطي بالمنيا

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قامت البعثة الأثرية المصرية التابعة لوزارة الآثار بالتصريح عن اكتشاف مقابر صخرية واطلال لمنطقة سكنية ترجع إلى العصر القبطي، وهذه من ضمن الاكتشافات التي تقوم بها البعثة المصرية أثناء الحفر في مدينة البهنسا المتواجدة في محافظة المنيا وقام رئيس قطاع الآثار المصرية أيمن عشماوى بالتصريح بذلك الخبر.

كما قام مدير عام آثار مصر الوسطي جمال السمسطاوي، بالتوضيح فيما يخص أن المقابر الصخرية التي تم اكتشافها ترجع إلى القرن الخامس الميلادي، وهي تحتوي على عدد من حجرات الدفن التي تصل مساحتها 50×70 متر.

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وتبلغ مساحة المنطقة السكنية التي تم اكتشافها حوالي 100×120 متر، كما تواجدت بقايا منازل من ضمن هذه المنازل منزل لراهب تم بناؤه من الطوب اللبن، فيما يدل على أن المنطقة المكتشفة بجانب جبانة النصارى كانت عبارة عن مجمع للرهبان في هذا التوقيت، وتم العثور على مجموعة بئر المياه

وأكد السمسطاوي على أن أعمال الحفر للبعثة الأثرية المصرية في منطقة جبانة النصارى قد بدأت منذ عام 2008، حيث نجحت البعثة في العثور على على بقايا مبنى كنيسة ترجع إلى القرن الخامس الميلادي، وهو مصنوع من الطوب اللبن تواجدت به مقصورة بجانب صالة رئيسية للصلاة بالإضافة إلى تواجد حجران ذات جدران مغطاة من الملاط، رسم على هذه الجدران بعض الزخارف وكتب عليها مجموعة من الترانيم باللغة القبطية القديمة، والتي حملت أسم القديس فينامون، ولكن تعرض هذا المبنى للتدمير في أحداث الانفلات الأمنى الذى حدث أثناء ثورة 25 يناير عام 2011.

وقال مدير عام آثار منطقة مغاغة جمال أحمد محمد، أن البعثة الآثرية قد استعادة أعمال الحفر خلال عام 2013، وعثر حينها على بقايا جدران من الطوب اللبن مجموعة من الحجرات منها حجرة للصلاة وحجرة لراهب وحجرة الطعام ومطبخ بجانب العثور على مخزن للغلال، وقد تم تزين هذه الجدران بالصليب، كما عثر على جزء سفلي لشاهد قبر كاهن الذي يبلغ عمقه 6.3 متر وقطرها ما يقرب من 3 متر، بالإضافة عثر على مجموعة من العملات المعدنية والأواني الفخارية التي تم ايداعها بالمخازن الخاص بالمتحف للعمل على دراستها وترميمها.

كما ذكر جمال محمد أن مدينة البهنسا كانت تعرف أيام العصور الهلنستية باسم أوكسيرنخوس، ولكن بعد ذلك عرفت في العصر الاسلامي بأسم البهنسا والتي جاء نسبة إلى بهاء النساء وهذا ما كانت تعرف به بنت حاكم المدينة عند الفتح الإسلامي وقتها.