عاجل... انقلاب أتوبيسين بالسخنة ينتج عنه مصرع 5 أشخاص و 60 مصاب

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تم انقلاب أتوبيسين بطريق القطامية السخنة متجهين إلى السويس حيث وقعت الحادثة على بعد 30 كيلو من مكان تحصيل الرسوم على الطريق، وأسفر عن هذا الحادث مصرع خمسة أشخاص وإصابة 60 آخرين.

أوضحت المعاينات الأولية للحادث أن سبب التصادم جاء نتيجة إنفجار أحد إطارات الأتوبيس الأول، ولكن السائق كان يقود بسرعة زائدة بجانب أنه لم يقم بتقدير المسافة فقام بالتصادم مع الأتوبيس الثاني وهما برقم “328 ق.م.ج” ورقم”654 ج.أ.ر”.

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كما أوضح بعض شهود العيان أن من الأسباب التي أدت إلى الحادث هو نوم السائق، حيث أنه كان يدخل بغفوات أثناء القيادة

حيث أوضح مدير الطوارئ في مديرية الصحة بالسويس الدكتور رضا زغلول بخصوص مصابين الحادث، بعضهم تعتبر حالته مستقرة وإصابته طفيفة، إلا أن هناك بعض الحالات التي تحتاج إلى تدخل جراحى سريع ولا توجد الإمكانيات داخل الصحة فسيتم نقلهم إلى المستشفى الجامعي في الإسماعيلية.

كما أضاف إلى أن غالبية الإصابات عبارة عن وجود نزيف في المخ بجانب ارتجاج في المخ وأيضا هناك العديد من الكسور المضاعفة، ونزيف داخلي، وأشار الدكتور رضا زغلول بأن هناك عدد 19 حالة تم نقلهم إلى المستشفى الخاصة بالتأمين الصحي، وعدد 21 مصاب تم نقلهم إلى مستشفى السويس العام.

كما قام مصدر طبي آخر بالتأكيد على انه قامت مستشفى السويس العام باستقبال 35 مصابا، بينما استقبلت مستشفى التأمين الصحي عدد 14 مصابا، بينما تم نقل عدد خمسة مصابين إلى مستشفى السويس العسكري، كما تم نقل عدد ستة عمال إلى مستشفى البنك الأهلى بالقاهرة، كما أن هناك بعض الحالات المستقرة والتى يتم وضعها تحت الملاحظة ثم سوف يتم خروجهم من المستشفى.

كما أوضح المصدر الطبي في مستشفى السويس العام، بأن هناك عدد من الأطفال المصابين في الحادث، وأشار إلى أن عدد كبير من الأطفال في حالة سيئة للغاية، حيث أن إصابتهم تتعدى مرحلة الارتجاج في المخ وتم حجزهم في وحدة خاصة في المستشفى.

وفي نهاية المعاينات قام أمن السويس بالأمر بالتحفظ على علاء الدين وهو سائق أتوبيس النقل، حتى يتم عرضه على النيابة في محافظة السويس، وهذا بعد أن قام عدد من الركاب باتهامه بأنه كان نائما أثناء القيادة.